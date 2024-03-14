Мир 14 марта 2024, 12:50 Тренер одесского «Черноморца» пропал после сборов. Из Турции он мог уехать в США Тренер ФК «Черноморец» Касьяненко не вернулся на Украину после сборов в Турции Unsplash

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Тренер по физподготовке одесского ФК «Черноморец» Игорь Касьяненко покинул расположение команды во время сборов в Турции. На Украину специалист не вернулся. Случай Касьяненко — далеко не первый. И причина каждый раз одинакова — люди хотят спасти свои жизни, не желая отправляться в мясорубку ради достижения целей киевских властей.

Уехал на сборы и не вернулся

Касьяненко вошел в тренерский штаб Романа Григорчука в начале 2022 года. С одесским клубом он успел проработать ровно два года.

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По данным местного издания Sport.ua, в начале января специалист вместе с командой «моряков» отправился на сборы в Турцию, но после их окончания обратно на Украину Касьяненко не вернулся.

Источники издания указали, что тренер направился в США. Официально эту информацию не подтверждали.

Игорю Касьяненко 36 лет. Он родился в Луганске. За время карьеры успел поработать в житомирском футбольном клубе «Полесье», солигорском «Шахтере» и луганском ФК «Заря».

Бегство Распутько

На Украине с 24 февраля 2022 года действует военное положение. Выезд из страны мужчин от 18 до 60 лет запрещен. В ряде случаев это правило не действует. В категорию тех, кого могут выпустить из республики, входят в том числе спортсмены.

Многие жители пытаются обойти эти правила, стремясь сохранить свою жизнь и не отправиться служить в ВСУ. А это, по сути, равносильно гибели — украинское командование, как известно, бросает неподготовленных мобилизованных на линию соприкосновения, невзирая на отсутствие у них какого-либо опыта.

В октябре прошлого года, в частности стало известно о бегстве 19-летнего игрока украинской команды «Шахтер» Александра Распутько. Спортсмен исчез после матча юношеской Лиги УЕФА в Бельгии 4 октября.

Его форму нашли в аэропорту, все свои соцсети Распутько почистил и перестал выходил на связь. Позже появлялись данные, что он попросил политическое убежище у России.

«У меня две повестки, а мы хотим жить»

В ноябре 2023-го украинский спортсмен Артур Билан уехал на чемпионат мира по рыбной ловле в Нидерланды и, не желая возвращаться домой, сбежал из расположения сборной к брату.

«Я еду к брату, у меня автобус через полчаса. <…> У меня две повестки уже. Возможностей у нас нет решить вопрос. А мы хотим жить!», — написал он тогда коллеге и организатору поездки.

Мобилизацию на Украине Билан назвал «утилизацией» и заявил, что вместе с семьей останется жить в Европе.