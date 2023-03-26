Эксклюзив 26 марта 2023, 13:35 Пропаганда Запада трещит по швам «Голос Мордора»: антироссийская позиция Запада распалась из-за разных данных о СВО РИА «Новости»

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Расхождение западных сводок о ходе спецоперации подрывает целостность антироссийской пропаганды. О причинах и последствиях такой трещины в специальном материале для «360» рассказал автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — его прямая речь.

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Американский институт изучения войны — тот самый, во главе которого стоит небезызвестная «королева печенек» Виктория Нуланд, — не согласовывает свои регулярные отчеты с британской разведкой. А по-хорошему должен был бы. В итоге сводки этих ведомств не сходятся. Этот момент достаточно опасен для западной пропаганды.

В начале 20-х чисел марта сотрудники британской разведки заявили, что дислоцированные в Бахмуте подразделения ЧВК «Вагнер» выдохлись, да и в целом наступление союзных сил скисло. Мол, резервов нет, артиллерия почти не стреляет, а ВСУ якобы проводят какие-то успешные контратаки.

Но буквально сразу появляется свежий отчет от института изучения войны. В нем заявляют, что ВС России и их соратники по-прежнему движутся вперед и выбивают ВСУ с занятых позиций.

Правда, эксперты от Нуланд тоже сообщают, что «российское наступление» достигло кульминации. Однако их заявление выглядит куда более осторожным, чем слова британских разведчиков.

Оба ведомства представляют собой два удивительных института пропаганды. Фактически новое слово в данной отрасли. Ведь всем понятно, что истинное положение дел хорошо известно и в Госдепе, к которому относится Нуланд, и в британской разведке.

Там же вовсе не идиоты сидят, чтобы верить во всю эту чушь. Однако определенные отделы этих ведомств генерируют фейки. И рассчитаны они, скорее всего, на западного обывателя. Тот привык доверять организациям с громкими именами.

Но самое удивительное то, что эти — откровенно пропагандистские — материалы, призванные укрепить дух западного сообщества в борьбе с «агрессивным русским империализмом», — каждый раз тщательно пересказываются на Украине. И это притом, что, как обстоят дела на местах, там знают очень многие.

Беда только в том, что эти источники и в самой России авторитетны для определенной публики. И эти люди подобные новости активно разгоняют, пусть и на уровне Telegram-каналов. Может, неосознанно. Но скорее всего, специально. Потому что, как я и говорил, это пропаганда. А она главное оружие информационной войны.