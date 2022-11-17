Эксклюзив 17 ноября 2022, 01:40 Промахнулись и сели в лужу. Украина выкопала себе яму из-за ситуации с прилетами ракет в Польше Эксперт Тимошенко: украинская ракета могла промахнуться и самоликвидироваться в Польше Stephen Radford/Unsplash / Unsplash

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Власти Украины не согласны с выводами о том, что на территории Польша упала ракета украинского происхождения. Секретарь СНБО Алексей Данилов попросил допустить к месту падения снаряда своих специалистов. На деле виновниками ЧП в селе Пшеводув могли стать украинские военные, не соблюдавшие условия хранения боеприпасов к системе ПВО С-300, рассказал «360» военный эксперт, полковник Михаил Тимошенко.

Далее — его прямая речь.

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Украина могла использовать вышедшие из строя ракеты

Дело в том, что ракеты С-300 сделаны таким образом, что они самоуничтожаются, если поражают цель. Почему они самоуничтожились с трактором и двумя поляками — я объяснить не могу. Полагаю, что это просто такое отношение — как к несъедобным вещам. Съедобное бы сожрали, а несъедобное пусть лежит на складе. Оно досталось от Советского Союза на халяву — ну и пусть там лежит. Вот оно там и лежало. А то, что надо соблюдать температурно-влажностный режим — наверное, никто не озадачивался.

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Даже водрузив эту ракету на пусковую и притащив ее на огневую позицию, надо было ее проверить. Может, потеряли книжицу, по которой надо проверять — а то ведь так могли проверить, что могли замкнуться какие-нибудь контакты, и сгорели бы к чертовой бабушке все эти украинцы. А то, что у них сложные отношения с ракетной техникой вообще и с техникой ПВО в частности — это мы знаем. Хотелось бы напомнить: кто завалил самолет «Сибири» над Черным морем из комплекса С-200, еще при (бывшем президенте Украины Леониде — прим. ред.) Кучме? Тогда тоже так было. За ракетой никто особенно не следил. Полетела. Сделана хорошо, надежно. Вот она и долетела, сбила почти 70 человек.

Запад не начнет копать эту тему, потому что уже обгадился. Если бы они спокойно приехали на место, посмотрели, обнюхали и обнаружили бы, допустим, не латинские, а русские литеры, задались бы вопросом — откуда эта чертовщина взялась? А то, что у них в Каменке-Бугской — совсем рядом, под мышкой у польской границы — стоит комплекс С-300, они знают. Потому что у украинского комплекса работают радары, у польского комплекса системы работают РЭБ. И самолеты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) и управления летают круглосуточно, заменяя собой радары обнаружения комплексов С-300 и поменьше, подбитые российской авиацией и ракетами.

РИА «Новости»

ВСУ могли промахнуться

Поэтому сегодня их ПВО выглядит следующим образом. Все эти пусковые установки, дивизионы, батареи — называйте как хотите — комплексы С-300 и тому подобные забираются под листву, в сараи, затаиваются там и ждут сигнала или информации от этих самолетов ДРЛО, которые летают вдоль их границ, но исключительно со стороны Польши, Словакии, Венгрии — на всякий они границу не пересекают. И они выступают вместо радаров обнаружения, потому что комплексы ПВО имеют два радара — один для того, чтобы обнаруживать цели, а второй — чтобы наводить на них ракеты. Вместо радаров обнаружения у них используют AWACS (авиационная система предупреждения и контроля). Обнаружил — замечательно, передает на украинскую сторону на согласованной частоте. Вот они высовываются и производят команду пуска, а дальше ракета найдет цель сама.

Ну и все, включают радар наведения. Цель перехватывают и, может быть, иногда даже попадают. Вот здесь та же самая картина. Летела какая-то русская ракета. Обнаружили. Взволновались, оживились наши янки, отбили телеграммку (может и голосом — если украинцы переводят английскую мову), сообщили им место, азимут, высоту, дальность, курс. Ну, те выкатили установку, обнаружили, пульнули — не попали.

Может, все было проще — просто [российская] ракета долетела до того места, где находилась ее цель и уничтожила ее, а [украинская] ракета уже запущена. И она как дура летит, никого не находит. Ну, а раз не нашла — надо самоуничтожиться. А поскольку там все, что можно прокисло — она упала, взорвалась и перевернула трактор.

Эксперты указали на прилет со стороны Каменки-Бугской

Ситуация здесь в какой-то мере вышла из-под контроля. После того, как эти железяки (обломки ракеты — прим. ред.) рухнули на землю и появились их фотографии, поляки, немцы и, по-моему, голландцы привлекли военных экспертов для того, чтобы они определили, что это за ракета упала. Увидеть это нетрудно. Дело в том, что ракета С-300, по-моему, 5В55, летает на твердом топливе. Поскольку твердотопливный двигатель — это, по сути, сама ракета и есть — туда заливают затвердевающую полимерную смесь, по сути представляющую ракетное топливо.

Там стоят управляемые заслонки, которые отбрасывают часть выхлопных газов от работы двигателя и поворачивают ракету реактивной силой в ту или иную сторону. Это характерный признак для твердотопливного двигателя. Эксперты на это посмотрели. Если они начнут бредить, им перестанут платить деньги. И они все, как один, дружно сказали, что это С-300. Она советского производства, черт знает какого года, а больше никто их не производит. Точка, конец абзаца.

Дальше те, кто должен принимать какие-то решения, воспользовались циркулем. Они взяли карту Украины, посмотрели дальность полета ракеты комплекса С-300 — это почти 200 километров с небольшим. Циркулем приложили к масштабу, померили — до границы России лететь еще три раза. «Нет, русские такую запустить не могли. Давайте измерим со стороны Белоруссии». Померили со стороны Белоруссии. Опять не работает. Остается только один вариант — Каменка-Бугская, где стоит этот несчастная украинская часть ПВО.

Украина не смогла спровоцировать ответ НАТО

Все, это не спрячешь, это известно всем. Тем более, что в тот момент, когда проводили пуск, работали РЭБовские системы Польши. А раз работали — значит, был какой-то повод. А какой повод? Ракетный пуск. Значит, все это отслеживали. Ситуация вышла из-под контроля. Даже хуже и смешнее, чем с авиарейсом МН17, который «свалили» на нас и собираются теперь нас судить. Ну если нет ума — ну заняли бы, ну купили бы. Но не купили, не было в продаже, не завезли.

Даже дедушка (президент США Джо — прим. ред.) Байден, находящийся в состоянии прогрессирующего Альцгеймера, сообразил, что об этом надо говорить, и он сказал это. А Пентагон еще раньше — примерно за два часа до дедушки — сказал, что не надо спекулировать на 5 статье Устава НАТО относительно коалиционного ответа. Никаких ответов. Поляки изобразили нервный срыв, привели в боевую готовность войска. Теперь тоже выползают из-под коряги. Вот такая международная веселуха.