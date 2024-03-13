Эксклюзив 13 марта 2024, 00:22 Прокси-терроризм. На что готов пойти Запад, чтобы расшатать Россию Блогер «Голос Мордора»: Запад хочет запугать россиян в преддверии выборов РИА «Новости»

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Украинским диверсантам не дали попасть на территорию России 12 марта. Минобороны сообщило, что при нескольких попытках прорыва границы военные ликвидировали более 200 боевиков. Жалкая попытка проникнуть в РФ является частью западного плана по устрашению россиян в преддверии президентских выборов. Какие мотивы стоят за действиями Европы и Украины, объяснил в колонке для Telegram-канала «360» автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — прямая речь.

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Несмотря на всю риторику западных политиков и средств массовой информации Запада о выборах в России, что они не являются честными и «мощных кандидатов» не допустили к выборам, что они «не составили конкуренцию» Владимиру Путину, там про эти выборы прекрасно понимают. И очень боятся будущих результатов этих выборов.

Понимая, что никаких методов повлиять на общественное мнение в России нет, а авторитет «оппозиции», которая окопалась в Вильнюсах и Варшавах с Лондонами равен примерно нулю, Запад делает ставку на самый обычный терроризм, чтобы как-то расшатать ситуацию в стране, вызвав страх у людей, снизить явку.

И для таких действий у Запада есть инструмент — украинское террористическое государство. Если раньше мы говорили о прокси-войне, то теперь вполне можно говорить и о прокси-терроризме.

То, что произошло на границе с Украиной в Белгородской и Курской областях, без всяких сомнений является частью этого плана. И неверно думать, что этот план родился исключительно в голове какого-нибудь начальника Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова.

РИА «Новости»

Все это разрабатывалось вместе со спецами западных разведок и очень тщательно готовилось. Обратите внимание на масштаб атаки — это не только попытки вторжений на земле, но и массовое применение ударных беспилотников по самым разным регионам России.

Сейчас всему населению страны нужно быть начеку. Очевидно, что это лишь начало большой операции, которая будет вестись по многим направлениям, в том числе и с использованием террористов уже находящихся в России. Это очень большой вызов не только для спецслужб, но и для всего народа.

Потому Запад в истерике готов на все, а его украинские шавки не будут стесняться в методах. Им всем крайне важно нагадить в преддверии выборов в стране.

При том, что на фронте дела у украинских формирований выглядят очень кисло, им сейчас позарез нужны какие-то информационные победы, которых они хотят добиться с помощью террора. В Белгородской и Курской областях план не сработал, уверен, что подобных «гостей» ждут и в других регионах, в том числе и в Крыму, который не дает покоя главному террористу Украины Буданову.

Но все равно ничего не выйдет и народ России запугать не получится. А ответ на все в итоге будет. Крайне болезненный для Украины и неприятный для Запада. Для Украины эти террористические действия вообще являются признаком настоящей агонии. И спасти это умирающее, но еще гадящее тело уже ни у кого не получится.