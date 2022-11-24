Эксклюзив 24 ноября 2022, 21:56 США направят на поимку опасных преступников роботов-убийц. От произвола полиции мера не спасет Адвокат Ярмуш: роботы-убийцы в полиции США помогут с преступностью, но не с произволом Википедия

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Полиция Сан-Франциско потребовала разрешения на использование роботов для убийства опасных преступников, которые несут угрозу жизни окружающих или сотрудников правоохранительных органов. Речь идет о гусеничных дронах, которых обычно используют для разминирования объектов. У них есть специальное крепление для дробовика для стрельбы холостым патроном. Теперь подобные машины планируют применять для ликвидации опасных преступников. Идея полиции вызвала критику, но окончательное решение примет наблюдательный совет города. Специалист по гражданскому и правовому праву, адвокат Мария Ярмуш заявила, что появление дронов-убийц не отменит произвол в полиции США.

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Далее — прямая речь собеседника «360».

Идею об использовании роботов-убийц можно назвать модернизацией полиции США. Сейчас они пытаются понять на уровне штата, можно ли получить такое разрешение, но, скорее всего, получат.

Раньше это были роботы-саперы, теперь их хотят модернизировать до убийц, которых можно применять в каких-то сложных ситуациях вроде захвата заложников. Это могут поддержать и на федеральном уровне, чтобы потом внедрить во все штатах. [Мера] хоть как-то сократит ту страшную преступность, которая захлестнула США.

Полицейским в помощь

Сейчас полиция там просто не справляется. В США настолько распространено оружие, есть страшные банды, социальное расслоение огромное количество бездомных. Существуют целые районы, куда полицейские бояться заезжать.

Государство должно защищать своих граждан, а полиция имеет право ликвидировать преступника, если он представляет опасность для общества или самих правоохранителей при задержании.

Но я не думаю, что появление таких роботов сократит превышение полицейскими своих должностных обязанностей. Как был произвол без роботов, так с роботами ничего не изменится. Не ухудшится, но какого-то улучшения не стоит ждать.

Мы помним, как полицейские расстреливали всех подряд при любой угрозе. Особенно если подозреваемый — цветной. Какая была волна недовольства у людей. Движение Black Lives Matter и все прочее.

Но говорить, что использовать роботов против людей невозможно и что это противоречит конвенциям, нельзя. Роботом всегда управляет человек. По сути, это ходячий дрон. Там будет камера, и полицейскому придется самому нажимать на курок, чтобы ликвидировать преступника, даже если само оружие станет держать робот.