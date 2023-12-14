Эксклюзив 14 декабря 2023, 01:46 Проект штаба Обамы. Кто привел Байдена к власти Советник главы МВД Овчинский: Байден будет делать то, что ему скажут

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Президент США Джо Байден может остаться без нижних конечностей, как экс-глава государства Франклин Рузвельт. На состояние здоровья действующего американского лидера влияют препараты, которые он принимает. Однако Байден пойдет на выборы даже без ноги, если ему так скажут, рассказал советник главы МВД РФ, экс-руководитель российского бюро Интерпола, инсайдер Владимир Овчинский Аксинье Гурьяновой на стриме «360».

Байден ничего не решает

Такие люди, как Байден, не принимают самостоятельных решений о том, баллотироваться им или нет. Он пойдет на выборы в любом случае, если так скажет крупная группа, часть глубинного государства, которая сейчас решает за него проблемы.

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«Если ему скажут: „Нет, мы не видим другого человека в демократической системе, в демократической партии. Поэтому ты еще хотя бы пару лет пробудешь и будешь выполнять то, что тебе скажут“. Это Америка», — отметил Овчинский.

Проект штаба Обамы

Соединенные Штаты демократичны только внешними проявлениями. Они могут проповедовать ЛГБТ* и «другую ерунду». Но что касается жесткой политики, проблем войны и мира, это решает не глава государства, а те, кто его поставил.

«Байден — это проект штаба Обамы (экс-президент США Барак — прим. ред.) Байден сам непростой человек, который всю жизнь с 1973 года, как он только избрался молодым сенатором, всегда был человеком мафии, причем итальянской мафии, которая действовала на территории Соединенных Штатов. Это описано во многих книгах», — объяснил эксперт.

Команда американского лидера подбиралась штабом Обамы, за которым стоят тоже очень влиятельные люди. При этом сам экс-президент — сильная политическая фигура, вокруг которой много мощных политконсультантов. За ним также стоит часть глубинного государства.

«Поэтому Байден будет делать то, что ему скажут. <…>. И, если надо, они его и сейчас проведут в президенты, и будет он в инвалидном кресле ездить», — заключил Овчинский.

Проблемы с координацией у президента США наблюдаются уже давно. В октябре Байден споткнулся на лестнице, когда пытался подняться на сцену на мероприятии. Весной 2021 года американский лидер трижды оступился на трапе своего лайнера. Позже Байден упал на глазах у публики во время выступления перед выпускниками академии ВВС.

*Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.