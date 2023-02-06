Мир 06 февраля 2023, 00:09 Продвижение российских сил в зоне СВО, китайский зонд над США, взрыв в мечети в Пакистане. Неделя в фотогалерее Главные события России и мира с 30 января по 5 февраля 2023 года — в фотогалерее «360» РИА «Новости»

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Российские военные освободили сразу несколько населенных пунктов с зоне проведения спецоперации. Взятие Артемовска ожидают уже в ближайшие дни. Китайский зонд или аэростат несколько дней летал над территорией США. Американские военные сбили его только к вечеру субботы. Жертвами теракта смертника в мечети Пакистана стали 100 человек.

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Об этих и других событиях, которые произошли в России и мире с 30 января по 5 февраля 2023 года, — в фотогалерее «360».

Наступление по всем направлениям

Практически ежедневно представляющие российские силы официальные лица сообщали об освобождении того или иного населенного пункта от украинских боевиков. В минувшую пятницу, 3 февраля, исполняющий обязанности мэра Лисичанска Андрей Скорый объявил, что село Белогоровка перешло под контроль российских сил. С освобождением этого населенного пункта ВСУ больше нет на территории Луганской Народной Республики.

Боевые действия в соседней Донецкой Народной Республике пока еще продолжаются. Российские силы взяли в полукольцо город Угледар, а бойцы ЧВК «Вагнер» приступили к ожесточенным боям на северных окраинах Артемовска. Они же могут отнести на свой счет освобождение сел Николаевка, а также Сакко и Ванцетти.

Вооруженные силы России продолжили успешные наступления по всем направлениям в зоне проведения спецоперации и выбили украинских боевиков из села Двуречное Харьковской области, а также Благодатное в Донецкой Народной Республике.

Шар-нарушитель

Начиная со среды практически весь мир следил за путешествием китайского воздушного шара или аэростата над территорией США. В Пентагоне заявили, что внимательно наблюдают за маршрутом летательного аппарата и считают, что он выполняет разведывательную миссию.

Министерство иностранных дел Китая признало, что аэростат действительно принадлежит их стране. При этом дипломаты отметили, что в воздушное пространство США аппарат занесло случайно. Сильный ветер сбил его с установленного маршрута. Никаких разведывательных данных шар не собирал, а представлял собой метеорологический зонд

Президент США Джо Байден попытался успокоить всех и пообещал, что аэростатом обязательно займутся. Но военные решили, что шар слишком велик, поэтому его обломки могут причинить большой ущерб.

«При Трампе такого не было», — заявила член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин. Она призвала Байдена вспомнить о своей должности и сбить китайский шар.

Между тем страсти вокруг аэростата все разгорались. Госсескретарь Энтони Блинкен отменил поездку в Китай, назвав появление шара «нарушением суверенитета», а представитель Пентагона увидел сразу нарушение международных норм.

Представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин призвала американских коллег к спокойствию, чтобы урегулировать вопрос, но ее никто не послушал. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил, что еще один китайский аэростат появился над Латинской Америкой.

Форс-мажорными обстоятельствами объяснил появление аэростата в воздушном пространстве США член Политбюро Компартии Китая Ван И. В беседе с главой Госдепа он выступил за спокойное решение вопроса, но американцев было уже не остановить. Федеральное воздушное управление закрыло воздушное пространство над штатами Северная и Южная Каролина, а военные истребители сбили зонд около побережья.

МИД Китая пообещал дать ответ на поведение американцев. В Пентагоне заявили, что приказ о ликвидации дал президент Джо Байден. Сейчас специалисты собирают обломки аппарата, чтобы изучить его внимательно.

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Теракт в мечети

Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник в мечети города Пешавар в Пакистане. В этот момент внутри здания находилось большое количество людей для полуденной молитвы. Число погибших увеличивалось каждые несколько часов, пока не достигло 100 человек.

После взрыва часть стены обрушилась. Под завалами оказалось большое количество верующих. Число получивших ранения различной степени тяжейсти превысило 145 человек. Всех госпитализировали в больницу.

Врачи оценили состояние 10 пациентов как критическое. Мечеть, где прогремел взрыв, находится рядом с полицейским участком. Ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за подрыв мечети.

Юбилей Сталинградской битвы

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Участие в памятных мероприятиях, посвященных 80-летию Сталинградской битвы, принял президент России Владимир Путин. Глава государства прибыл в Волгоград, где сначала отправился в мемориальный комплекс на Мамаевом кургане. Там президент возложил венок к Вечному огню в Зале славы и почтил минутой молчания память погибших советских воинов.

После Владимир Путин обратился с торжественной речью к зрителям праздничного концерта. Он отметили, что преемственность поколений, особые ценности и традиции являются отличительной чертой России. Сталинград он назвал символом несокрушимости и отметил, что сегодня в мире снова поднимает голову нацизм.

«России снова угрожают немецкими танками Leopard с крестами на борту», — заявил Путин.

Глава государства добавил, что России есть чем ответить, и применением бронетехники дело не закончится. На речь президента России отреагировали на Западе, увидев там новые угрозы, а не предупреждения.

Игорь Николаев напугал поклонников

РИА «Новости»

Сообщения о госпитализации народного артиста России, певца и композитора Игоря Николаева с подозрением на инфаркт напугали многих. Но сам артист поспешил всех успокоить.

В комментарии «360» он заявил, что прекрасно себя чувствует и ничего страшного с ним не произошло.

В своих социальных сетях музыкант признался, что был в больнице, но только для того, чтобы пройти необходимое обследование.

«Информация в СМИ о моем критическом состоянии несколько преувеличена. Надеюсь встретиться со своими зрителями на ближайших концертах», — написал Николаев.

Он поблагодарил всех подписчиков и поклонников за поддержку и беспокойство.

Перетряхивание Украины

РИА «Новости»

Сотрудники Службы безопасности Украины пришли с обысками к бизнесмену Игорю Коломойскому и бывшему министру внутренних дел Арсену Авакову. Но если к предпринимателю претензии появились по делам о коррупции в нефтяных компаниях, то бывшего министра заподозрили в причастности к гибели своего последователя — Дениса Монастырского. Вертолет, в котором разбился глава МВД, покупали под руководством Авакова.

Первые обыски оказались только началом. После стало известно, что правительство Украины отправило в отставку все руководство государственной таможни по делу о коррупции. Свои посты потеряли руководитель ведомства Вячеслав Демченко, а также его заместители Александр Шуцкий и Руслан Черкасский.

Руководитель фракции «Слуга народа» в верховной раде Давид Арахамия объявил, что основные посадки украинских коррупционеров начнутся предстоящей весной.

Дело Фургала вышло на финиш

РИА «Новости»

Коллегия присяжных признала виновным бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала по всем статьям обвинения: организация двух убийств, покушение на убийство, а также незаконное приобретение оружия.

Дело бывшего главы российского региона рассматривалось на выездном заседании Люберецкого суда Подмосковья. Присяжные решили, что Фургал не заслужил снисхождения ни по одному эпизоду.

В материалах дела говорится, что Сергей Фургал в нулевые создал преступную группу, которая устраняла его конкурентов в бизнесе.

От рук киллеров, заказанных будущим губернатором, погиб предприниматель Евгений Зоря, с которым Фургал конкурировал за контроль над заводом железобетонных конструкций. Еще одной жертвой стал бывший партнер экс-губернатора по бизнесу Олег Булатов.

Пострадавший по третьему эпизоду Александр Смольский выжил после нападения киллеров. Он держал в Амурской области пункт приема металла и составлял конкуренцию Фургалу.

Суд назначил обсуждение вердикта присяжных на 6 февраля. Своей вины бывший губернатор не признал.

Конфискация для Украины

Власти США перечислили властям Украины пять миллионов долларов, конфискованные у российского предпринимателя Константина Малофеева. Разрешение на изъятие средств дал суд, который рассматривал дело о нарушении санкций российским бизнесменом.

Посольство России в Вашингтоне назвало решение американских властей воровством чужого имущества ради конъюнктурных интересов. В дипломатическом ведомстве заявили, что этим прецедентом американские власти показали, что такая же судьба ждет любой иностранный бизнес, который действует в стране.

С мотором и крыльями

Министерство обороны США объявило о начале поставок на Украину дальнобойных снарядов GLSDB, способных преодолевать расстояние до 150 километров. Новые бомбы обладают мотором, который выводит их на высоту, и крыльями, которые помогают им планировать и преодолевать большие расстояния.

Член комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что целями ударов украинской армии могут стать места, где Вооруженные силы России хранят свои ракеты, а также любые военные объекты на территории страны, в том числе в Москве.

На угрозу ударов по России ответил заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что удары возмездия накроют всю Украину, а Россия применит все виды вооружения, которые прописаны в Доктрине безопасности.