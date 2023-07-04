Эксклюзив 04 июля 2023, 16:14 Продажа детей в рабство и на органы. Какие преступления скрывает Украина? Политолог Михайлов: надо провести трибунал по убийцам детей на Украине РИА «Новости»

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Киевский режим более восьми лет совершает преступления в отношении детей. Они исчезают в неизвестном направлении, их отдают в рабство или продают на органы. Об этом в разговоре с «360» сообщил политолог Евгений Михайлов. По его словам, Россия проводит расследование. Для убийц детей в будущем необходимо организовать специальный трибунал.

«Начиная с 2014 года укрорейх намеренно бил по мирным гражданам Донецкой и Луганской областей и уничтожал десятки, сотни детей», — отметил Михайлов.

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По его словам, сейчас вскрываются факты о том, что в этом регионе детей выкрадывали.

«На территории самой Украины процветает торговля детскими органами, продажа детей-инвалидов, продажа [несовершеннолетних] в рабство. Мы видим массу случаев, когда украинских детей, которые бежали от боевых действий, отбирают у родителей в странах Балтии. Куда они делись, никто не знает», — добавил политолог.

Сейчас родители этих детей обращаются за помощью к России, потому что она пытается добиться тщательного расследования. Михайлов подчеркнул, что появляется всех больше подтверждений того, что продают детей до двух лет.

«Украинцы под нажимом общественности сами недавно поймали торговца детьми, который выкупал у родителей детей возрастом до двух лет и продавал на органы. Это не поддается никакому осмыслению, настолько все плохо, что этому не может быть прощения. Дай бог, мы закончим СВО на границах Советского Союза 1991 года и призовем к ответу всех, кто принимал участие в ужасных преступлениях против детской неприкосновенности. Думаю, что в итоге сделаем специальный трибунал по убийцам детей на Украине», — заявил он.

Ранее первое заседание парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны Украины прошло в Госдуме, сообщила «Российская газета». Издание уточнило, что там задействованы 13 депутатов и 13 сенаторов. Итогом их работы должен стать доклад по этой теме, на расследование им отвели не больше года.

Сопредседатель комиссии, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова уточнила, что сначала парламентарии проанализируют информацию, поступившую от очевидцев преступлений Украины и представителей регионов, в которых больше всего пострадали дети. В частности, речь идет об исчезновении сирот и случаях продажи детей на органы.