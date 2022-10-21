Россияне столкнулись с проблемами при оформлении карт в Турции | 360°

Мир 21 октября 2022, 18:27 Россияне столкнулись с проблемами при оформлении карт в Турции. Вопрос удобства или необходимость? Тревел-блогер Ансталь: обычным туристам нет необходимости открывать счет в Турции РИА "Новости"

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Российские граждане пожаловались на трудности с открытием счетов в турецких банках: по их словам, сотрудники кредитных организаций специально устанавливают дополнительные требования к клиентам из России, чтобы не сотрудничать. Однако эксперты заверили, что это касается лишь тех, кто уехал в Турцию на длительный срок. Туристам такие услуги не понадобятся.

Зачем россиянам турецкие карты

В марте международные платежные системы Visa и Mastercard ушли из России. С тех пор россияне не могут пользоваться этими картами за границей.

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До сентября на территории Турции можно было расплатиться картами отечественной платежной системы «Мир», но после угроз со стороны США турецкие банки стали отказываться принимать их.

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Теперь для безналичных платежей и переводов с российских счетов нужен именно местный «пластик». Об этом РБК рассказал ведущий исследователь лаборатории блокчейн и финтех Школы управления «Сколково» Екатерина Семерикова.

РИА "Новости"

Отказы турецких банков россиянам

Однако находящийся в Турции россиянин сообщил РБК, что в последнее время его соотечественники начали сталкиваться с проблемами при оформлении турецких карт. Собеседник издания заявил, что обошел более 15 отделений крупных банков, прежде чем ему удалось открыть счет в одном из них.

Многие сотрудники кредитных организаций требовали при оформлении разрешение на работу в Турции. Другие подчеркивали, что в принципе не открывают счета иностранцам. В одном из банков вовсе попросили заградительный депозит в размере пяти тысяч долларов. В другом брали безвозвратную комиссию (порядка 107 долларов).

В итоге лояльнее всего к россиянину отнеслись в Denizbank. Там карту заводят при внесении депозита — 10 тысяч лир на месяц.

Однако не все граждане России готовы обходить по десятку банков ради оформления карты. В итоге многие прибегают к услугам посредников, которые занимаются открытием счета, в том числе взаимодействуют с работниками организаций. Это может обойтись в 150-200 долларов.

Один из таких посредников рассказал РБК, что сегодня с россиянами без вида на жительство в Турции работают лишь Vakıf Bank, входящий в эту же банковскую группу Vakıf Katılım, а также Ziraat Bank и Denizbank. По словам Елены Чернышовой, которая помогает гражданам России открывать счета, если человек обратится в банк самостоятельно, вероятнее всего, ему откажут в обслуживании. Но прямо сказать «нет» сотрудники организаций не вправе, отсюда и целый список условий.

РИА "Новости"

Проблема не касается туристов

Генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» и вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян подчеркнул в разговоре с «360», что проблемы с оформлением карт касаются в основном тех россиян, которые живут в Турции по полгода и более.

Для туристов же создают максимально комфортные в этом плане условия: практически все услуги, в том числе экскурсии, им предлагают оплатить рублями еще на территории России.

Россиянам, которые живут в Турции по полгода-году и работают удаленно, нужно, чтобы работодатель перечислил деньги, рубли. <…> Туристы едут в среднем на восемь, максимум 10 дней. <…> За эти 10 дней, когда у него все уплачено, ему не нужны [карты]. Наличку берут, мы проводили исследование, примерно по 500-700 евро на человека. То есть едет папа, мама и ребенок, они везут максимум полторы тысячи евро Алексан Мкртчян

Вопрос удобства

Местная карта — просто вопрос удобства, чтобы не носить с собой наличные. Об этом «360» рассказала руководитель турагентства Go travel, тревел-блогер Наталия Ансталь.

«На данный момент есть местная карта TROY, однако за пределами Турции она не действует. Соответственно, оформлять ее можно, если планируете долго пребывать в этой республике. Для отдыхающих туристов, которые прилетели на отдых, острой необходимости в ней нет», — пояснила она.

Сотрудники банков могут попросту уставать от процесса оформления карты, так как частая проблема — языковой барьер, считает блогер. Он сильно замедляет процедуру открытия счета. Однако, уверена Ансталь, достаточно проявить должное упорство, и россиянин сможет получить местную карту.