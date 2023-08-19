Мир 19 августа 2023, 20:00 ПРО Израиля — Украине? Для кого Германия просит Arrow-3 Военный эксперт Дандыкин: Arrow-3 может попасть на Украину, но это ей выйдет боком РИА «Новости»

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Израиль заключил оборонную сделку по экспорту современной системы противоракетной обороны Германии. Продажу Arrow-3 уже одобрили США. ФРГ — один из основных поставщиков оружия Украине, поэтому не стоит исключать, что израильская ПРО попадет в руки киевскому режиму.

Израильская сторона запросила одобрение сделки на 3,5 миллиарда долларов у Госдепартамента США, поскольку систему разработали совместными усилиями двух стран, утончила газета The Times of Israel.

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В планах ФРГ — расширить свою обороноспособность при одновременном укреплении оборонных отношений между Израилем и Соединенными Штатами.

Условия Израиля

В беседе с «360» капитан первого ранга запаса военный эксперт Василий Дандыкин допустил, что в перспективе израильская система ПРО действительно попадет в руки ВСУ.

«Но сейчас передавать эти системы Украине для Германии станет себе дороже. Мы знаем последствия подобных действий», — заметил он.

Подобный исход, по словам Дандыкина, вероятен на фоне «бешеных денег», которые выделяют киевскому режиму и со стороны Германии, и со стороны США.

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«Израиль — развитая страна, но по территории намного меньше той, которая находится под контролем киевского режима. К тому же израильские власти стараются не вовлекаться в конфликт на Украине так или иначе, поэтому были какие-то определенные условия, когда они продавали Германии системы противоракетной обороны», — пояснил военный эксперт.

Особые отношения

Дандыкин напомнил, что отношения ФРГ и Израиля всегда были особенными. К тому же Германия даже бесплатно поставляет своему партнеру подводные лодки.

На мой взгляд, все-таки закупка Arrow 3 у Израиля будет для ФРГ. У них армия сейчас находится в очень плачевном состоянии. Отправки на Украину продолжаются, а сами [немцы] при этом остаются в шортах и футболках или даже без них. Василий Дандыкин военный эксперт

Arrow 3, обратил он внимание, очень серьезная система среднего радиуса действия, которая подойдет для Германии. Однако с учетом того, что страна недавно передала несколько своих ПРО на Украину, с Arrow 3 нельзя исключать аналогичной ситуации.

Википедия

Нарушение негласного табу

В начале февраля Германия заявила о планах потратить 17 миллиардов евро на укрепление системы ПРО. Речь шла о закупке систем ПВО IRIS-T, ПРО Arrow 3 и американской Patriot.

Накануне канцлер Германии Олаф Шольц признал, что поставка Вооруженным силам Украины вооружения является нарушением негласного табу: ФРГ за редким исключением не поставляла оружие в зону конфликтов.

При этом Германия пообещала Киеву продолжать оказывать военную помощь. При поставках разных видов вооружений Шольц предложил держать ориентир на действия союзников. Например, согласился передать Украине немецкие танки Leopard при условии, что американцы также поставят ей свою технику.