Мир 05 июня 2023, 19:30 Призвавшему Китай помочь в украинском конфликте Зеленскому напомнили о нейтралитете страны Читатели «Гуанча» увидели в словах Зеленского попытку разрушить отношения России и Китая РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский намерен испортить отношения России и Китая, который сохраняет полный нейтралитет. Так читатели газеты «Гуанча» прокомментировали заявление украинского лидера о том, что азиатская страна обладает достаточным потенциалом, чтобы надавить на Россию.

Свое заявление Зеленский сделал во время интервью газете The Wall Street Journal. Он подчеркнул, что Китай обладает большей силой и вполне может сыграть главную роль в достижении мира.

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«Я не хочу, чтобы страна стояла в стороне и смотрела, как умирают люди. В этом и заключается настоящее величие», — заявил Зеленский.

Пользователи в комментариях напомнили, что Китай не является стороной конфликта и сохраняет полный нейтралитет, не говоря уже о том, что не может оказывать давление на участников конфликта.

«Зеленский явно перестал видеть реальность и забыл об участии в конфликте США. Китай в отличие от остальных стран не является вовлеченной стороной и пытается способствовать миру и переговорам», — написал один из читателей.

Еще один комментатор подчеркнул, что не понимает отказа европейских стран от попыток посадить Россию и Украину за стол переговоров.

«Конфликт разразился в их регионе, а они неспособны принять правильное решение», — пояснил он.

В ответ ему объяснили, что Зеленский понял всю безуспешность попыток действовать через Европу и начал обращаться к Китаю, посчитав, что в стране не разбираются в мировой политике.

«Поиграв с европейскими идиотами, он пытается обдурить нас. Китай и Россия должны взяться за руки для борьбы против бандитов империализма США и НАТО. Либо клоун Зеленский настолько глуп, что не понимает своих заявлений», — отметил он.

Также комментаторы отметили, что Зеленский своими словами пытается разрушить отношения России и Китая, которые достигли очень высокого уровня.

«Любой проницательный человек может с первого взгляда понять: это делается, чтобы испортить отношения между Китаем и Россией», — пояснил читатель.

Комментаторы напомнили, что официальный представитель Китая Ли Хуэй посетил Россию, Украину и Европейские страны, чтобы собрать основные мнения и предложения для завершения конфликта.

По итогам своей поездки дипломат заявил, что организация переговоров станет сложной задачей и для ее решения одна из сторон должна проявить инициативу.