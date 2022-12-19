Эксклюзив 19 декабря 2022, 20:04 Призрак фашизма над Европой. Спокойствие западных стран вызывает тревогу Публицист Новоселов: над Европой навис призрак фашизма Празднование дня рождения Степана Бандеры на Украине, 1 января 2022 года / РИА «Новости»

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Почему Запад не беспокоит нацистская идеология на Украине и что такое либеральный фашизм? Публицист Иван Новоселов ответил на эти вопросы в эксклюзивной колонке для «360».

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Далее — прямая речь.

Запад верит в собственную пропаганду о том, что «на Украине нет нацистов», или не понимает реальный масштаб распространения фашистской заразы. Их не беспокоит отправка большой части своих арсеналов милитаризованной амбициозной стране, которая на государственном уровне продвигает радикальную националистскую идеологию, уже имеющую миллионы последователей.

Это спокойствие вызывает тревогу, заставляя вспомнить историю. Конечно, украинцы — не немцы. Но фашизм появился вовсе не в Германии и очень быстро распространился во всей Европе.

Сама по себе Украина не опасна для Европы, однако распространение и продвижение ее идеологии может снова вызвать к жизни призрак фашизма. Недавнее голосование в ООН по вопросу осуждения фашизма прекрасно показало, кто есть кто. Кроме того, праворадикальные националистские движения лишь один из вариантов фашизма.

Фашизм может проявляться и не в идеях превосходства одной нации над другими, а в идеях превосходства одних ценностей над другими. Украина запрещает русский язык, русскую культуру, традиционные российские ценности. Это направлено против России, но разве это не отражает происходящее в Европе?

Европа и коллективный Запад продвигают свои «ценности» как единственно верные. Они делают упор не на превосходстве одних народов над другими, а на превосходстве определенных стран с определенным набором ценностей. Как говорил Владимир Путин, их самих никто не трогает, если бы они признавали право других культур и традиций на существование и не считали себя вершиной человеческой цивилизации, если бы они проявляли уважение к другим странам и их стремлениям, дело обстояло бы совершенно иначе.

Однако коллективный Запад не довольствуется насаждением своих ценностей среди собственного населения. Они ведут всемирный крестовый поход по насаждению этих ценностей, используя для этого самые разные методы — от скрытых действий НКО до «цветных революций» и даже прямого военного вмешательства.

Такое поведение тоже можно классифицировать как фашизм — либеральный фашизм.

Украинские нацисты не разделяют многие ценности коллективного Запада, но Европа не видит в этом ничего плохого и продолжает их поддерживать. Почему? Потому что большая часть европейских элит — те же фашисты, только другого толка. Разница между ними лежит в ценностях, которые они пытаются навязать, но и те, и другие люто ненавидят тех, кто не разделяет эти ценности.

Толерантность в Европе превратилась в культуру отмены, призванную исключить из информационного пространства всех, кто имеет независимое мнение, не соответствующее «линии партии».

Культура отмены и высокий уровень ненависти в обществе открывают возможности для подмены ценностей и идей, в итоге к власти могут прийти такие силы, какие сейчас даже трудно вообразить.

Коллективный Запад постоянно игнорирует слова России, тем не менее остальной мир прислушивается к российским опасениям и разделяет их. Владимир Путин предложил видение мира без полюсов, где все культуры и традиции уважаются и никто не насаждает свою точку зрения силой. За это видение мира Россия и сражается на Украине.