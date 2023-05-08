Эксклюзив 08 мая 2023, 19:01 Сторонников Бандеры захотели признать врагами Польши. За словами последуют действия? Марков: призывы объявить врагами Польши сторонников Бандеры ни к чему не приведут РИА «Новости»

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Каждого украинца, восхваляющего образ националиста Степана Бандеры, нужно объявить врагом народа, заявил вице-президент Ассоциации польских журналистов Витольд Гадовский. На Украине бандеровцев тоже ненавидят, но с подачи киевского режима их давно приравняли к национальным освободителям, а их последователей вскармливают за государственный счет, заметил в беседе с «360» политолог Сергей Марков.

Далее — его прямая речь.

Бандеровцев ненавидит большинство населения Украины. Они объявлены государственными героями полуколониальными структурами, которые давно являются марионетками и действуют в интересах США.

Бандеровцы — не национальные герои, а официальные государственные герои, таковыми их объявило украинское террористическое государство. Последователи бандеровцев вскормлены на государственном бюджете. Это несколько десятков тысяч наглых преступников.

Польша пошла на поводу у США

[Идеолог украинского национализма Степан] Бандера, как известно, убивал много поляков. В Польше его ненавидят. Но при этом страна все равно разделена: абсолютное большинство ненавидит этих новых бандеровцев, считает, что они все должны быть арестованы.

Но правительство Польши является младшим союзником США, которые, собственно говоря, и сформировали этот колониальный режим на Украине и приказали киевской хунте использовать государственный бюджет для финансирования бандеровцев. И обещание у них такое было: мол, мы этим необандеровцам прикажем поляков не трогать, а убивать — только русских.

Аморальный компромисс

И в этих условиях правительство Польши, которое тоже ненавидит бандеровцев, пошло на такую хитрость: дескать, мы поверим американцам, раз США обещали, что эти новые бандеровцы будут убивать только русских, а поляков — нет. При этом большинство населения Польши считает, что это слишком аморальный компромисс и на него нельзя было идти.

Никакой реакции со стороны Киева на это заявление [Витольда Гадовского] не последует, потому что никакой власти у [Ассоциации польских журналистов] нет, а польские власти втихую объясняют так: не волнуйтесь, мол, нам США обещали, что новые бандеровцы, эти фашисты, за государственный счет не будут трогать ни поляков, ни евреев, потому этим коммерческим фашистам дозволено трогать только русских.