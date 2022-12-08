Эксклюзив 08 декабря 2022, 17:07 Признание фон дер Ляйен в любви к русской культуре — не более чем популизм Журналист Гречушкин назвал популизмом слова фон дер Ляйен о значении русской культуры РИА «Новости»

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетила премьеру оперы «Борис Годунов» в миланском театре Ла Скала и призналась в любви к русской классике. Однако такое заявление еврочиновницы не несет в себе скрытого смысла, его можно оценить как обычный популизм, рассказал «360» журналист из Польши Сергей Гречушкин.

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Далее — прямая речь.

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Вся эта радостная гоп-компания, которая заседает в Европарламенте, просто популисты. Это толпа сотен популистов, которые вообще непонятно откуда взялись и чем они там занимаются. Их единственное задание — говорить ртом, они несут иногда откровенную чушь. То, что они сегодня решат заявить, они и заявят.

К примеру, позавчера они сообщили, что нужно сотрудничать с Россией по всем параметрам и на всех направлениях. Вчера они заявили, что надо с Россией воевать, сегодня они могут заявить, что они очень любят русскую культуру. А почему, собственно говоря, нет? Почему не заявить. Завтра они скажут еще что-нибудь — вполне возможно, что опять о сотрудничестве с Россией. Это просто популизм, в этих высказываниях смысла как такового нет.

Вполне возможно, что кто-то увидит в этом робкий намек фрау Урсулы фон дер Ляйен. Что-то в духе «подмигнула глазом», что «вроде как все это понарошку, а вообще-то мы все любим Россию». Но в любом момент можно сказать: «Это вам показалось. Вы меня неправильно поняли, я совсем другое имела в виду, это игра такая».

Кто-то может в этом увидеть глубоко укрытый дипломатический намек «а может быть, давайте теперь поговорим, да, вот давайте теперь». Все горшки побили, газопровод взорвали. Там грохаем, это утилизируем просто в каких-то сверхоптовых масштабах. «А вот давайте я вам сейчас подмигну, поговорим о музыке».

Узнать, что в голове у Урсулы фон дер Ляйен, в принципе невозможно. Вот если бы что-то подобное Джо Байден сказал или Камилла Харрис, тут можно было бы усмотреть некий действительный реверанс.