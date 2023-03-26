26 марта 2023, 23:22
Приступ «шпиономании». За неадекватным поведением Бербок стоит ее непрофессионализм и страх перед США
Политолог Подлесный: проблема главы МИД ФРГ Бербок в ее непрофессионализме
Более 30 аккредитованных в Берлине российских дипломатов заподозрили в незаконной вербовке немецких граждан для дальнейшей диверсии. Глава МИД Германии Анналена Бербок планирует объявить их персонами нон грата и выслать из страны. В МИД РФ заявили, что у нее приступ «шпиономании», и пообещали жесткий ответ. Директор «Центра прикладной социологии и политологии» Геннадий Подлесный в стриме «360» рассказал Антону Шестакову, почему Бербок так абсурдно себя ведет.
Далее — прямая речь.
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На Западе нет профессионалов
Дело в том, что Бербок не является профессиональным дипломатом. В принципе, она вообще непрофессиональна ни в чем. Где бы она до этого ни работала, где бы она ни была, она выполняла только то, что ей говорили ее начальники, и несла порой полный бред. Но это не мешало ей делать карьеру.
Вся проблема Запада сейчас том, что там нет профессионалов. Там нет профессионалов в дипломатии, там нет военных профессионалов, которые были бы на ключевых должностях. И это подчеркивает даже [глава Еврокомиссии] Урсула фон дер Ляйен, которая тоже никакой не профессионал. Но зато она хороший исполнитель воли Соединенных Штатов Америки. Что Старший Брат скажет, то она и делает.
У США на всех есть компромат
И правительство [канцлера Германии Олафа] Шольца во главе с самим Шольцем — это тоже такой же сбор непрофессионалов, который не заинтересован в продвижении национальных интересов страны. Эти люди заинтересованы только в том, чтобы лично не попасть в черный список США, потому что у каждого из них в шкафу висит большое количество скелетов. И если кто-то из них начнет, образно говоря, взбрыкиваться и пытаться сделать что-то нужное для своей страны, то американцы быстро достанут компромат и выложат его, буквально уничтожив все.
К тому же у большинства из этих политиков счета находятся в американских банках или не в американских банках, но в долларах, а по закону США, если хотя бы один доллар есть, этот счет уже может быть арестован. Вот такая большая проблема непрофессионализма тех людей, которые должны быть профессионалами.
Германия
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МИД РФ
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