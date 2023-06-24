Эксклюзив 24 июня 2023, 00:15 Присяга на дружбу. Украина потребовала от Запада договориться за нее с Югом Политический советник Маркелов заявил, что Украина манипулирует своими спонсорами Telegram

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Чиновники США планируют встретиться в Копенгагене с представителями Бразилии, Индии, ЮАР и Турции. Тема беседы — мирные принципов для Украины. Политический советник Сергей Маркелов рассказал «360», что украинская сторона пытается манипулировать союзниками и заставляет их договариваться за себя с другими странами.

Далее — прямая речь политолога.

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Украина играет с союзниками

Украина по-прежнему занимается «хорошей» политической манипуляцией и надеется, что коллективный Запад сможет замолвить за нее слово и договориться с представителями стран глобального Юга.

При этом сама Украина не хочет участвовать в переговорах и по-прежнему ведет себя как девушка, которую любит вся деревня: «Я тут посижу у себя в избушке, а вы там пока поговорите, как меня поддержать, какая я хорошая и красивая!».

Это классическая политическая манипуляция — когда ты заставляешь своих политических партнеров еще раз присягнуть себе на дружбу и усилить это подключением представителей коллективного Юга и частично Востока.

Словом, украинская сторона хочет, чтобы ей еще раз все опять «поклялись на крови». То есть, если за Украину — уговариваете африканцев, если вы за Украину — уговаривайте индусов и так далее, и так далее.

Украина хорошо понимает, что ее самой для переговоров с этими ребятами совсем мало. Мы же видим, как обычно все происходит: украинский президент Владимир Зеленский нахамил папе римскому, почти нахамил китайцам. Он сам и его команда наговорили глупостей после визита африканцев в Киев.

Хотя не исключено, что украинцев просто намеренно не стали звать на переговоры, чтобы избежать инфантильных комментариев и криков «Никто тут ничего не решает, а мы тут за весь мир отдуваемся!». Как известно, это любимая песня Зеленского.

Китай поможет России

Известно, что Китай отправит на встречу в Копенгаген своего представителя в качестве наблюдателя. Для России это очень неплохо: там где нет наших представителей, будут стоять на страже китайцы. А мы будем иметь объективную информацию.

Тем более, что с точки зрения коллективного Запада мы с Китаем все равно в одной лодке. Они воспринимают КНР как угрозу, с китайцами все хотят дружить и они могут выбирать, кому жать руку.

Но что бы там не говорили, действительно важно то, что КНР абсолютно поддерживает идеи российского президента Владимира Путина. Все свои тысячелетия существования Китай всегда «топил» за политическую субъектность. И тут мы совпадаем.