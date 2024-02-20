Эксклюзив 20 февраля 2024, 18:17 Принципы, которых не было. США легко нарушили свои же санкции Блогер «Голос Мордора»: США душат Европу санкциями, но сами нарушают их Pxhere

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США не бояться нарушать собственные запреты и ограничения. Сковывая весь мир санкциями, американские власти с легкостью и беззаботностью покупают, например, российскую нефть. Но Европа даже слова не может сказать своему хозяину. Об этом в колонке для Telegram-канала «360» порассуждал автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — прямая речь.

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Наглые нарушения

Вчера появились две новости, от которых у европейских адептов санкционной политики точно случилось несварение. И обе пришли из США.

Во-первых, стало известно, что США покупали нефть и нефтепродукты в Индии, заведомо зная об их российском происхождении. Кроме того, в США все это доставлялось в том числе танкерами «теневого флота», за которыми американцы охотятся по всему мировому океану, чтобы ввести против них санкции.

Вторая новость касалась нефти иранской, которая тоже находится под санкциями. Оказалось, что Иран достаточно активно продает эту нефть, а страхуют поставки… компании из Соединенных Штатов. Опять же нарушая санкционный режим, который самими американцами и установлен. И в США все об этом знали и не возмущались. Министерство финансов, которое ответственно за санкции, точно было в курсе.

Кстати, еще несколько дней назад стало известно, что США покупали некоторое количество нефти у России напрямую, вообще не маскируясь и минуя всяких посредников.

Pxhere

Американские верноподданные

Так что же происходит, пока Европа задыхается от санкций, которые ввела сама и которые обязана соблюдать, будучи верным вассалом США?

Тут надо отметить, что «индийские нефтепродукты» страны Европы покупали и сами, но хотя бы соблюдая приличия и убеждая себя, что они произведены не из российской нефти. Тем не менее огромное количество нефтеперерабатывающих заводов Европы сейчас просто простаивает, так как они были заточены на переработку именно российской нефти, которая поступала туда по трубам. Сейчас этой нефти в Европе нет, и убытки от этого еще предстоит подсчитать в будущем.

Но при этом американцы совершенно спокойно нарушают свои собственные санкции. И причина тут только одна — ничего личного, просто бизнес. Пока их карманные мартышки европейцы терпят убытки, американцы просто зарабатывают деньги. И, конечно, пользуются положением мирового финансового жандармов. Всем нельзя, но американцам можно.

И самое смешное, что европейцы даже возмутиться не могут — а как можно обидеть хозяина? Хозяина, который четко указывает глупым вассалам, где их настоящее место.

И я уверен, что США нарушают свои санкции не только в отношении нефтепродуктов. Если речь идет о прибыли, то эти ребята легко забывают о своей принципиальности.

Которой, впрочем, никогда и не было.