Эксклюзив 30 ноября 2022, 17:45 Принятие Украины в НАТО не вписывается в планы альянса Аналитик Колчин заявил, что НАТО не стремится принимать Украину РИА «Новости»

Читать 360tv в

Содержание

Североатлантический альянс не намерен принимать Украину в свои ряды в краткосрочной перспективе. Заявления об этом носят спекулятивный характер. Таким мнением с «360» поделился аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин.

Реклама

Далее — прямая речь.

Спекуляция — и ничего более

Заявление о возможном принятии Украины в НАТО, прозвучавшее на саммите альянса на днях, носит довольно спекулятивный характер. Вопросы о проблематике и возможности ее присоединения к альянсу поднимали не раз за последние годы. Руководство НАТО всегда отвечало, что Киев может быть принят и это вопрос времени.

Но, как показывают практика и развивающаяся геополитическая реальность, членство в НАТО добывается большим трудом и не всегда это возможно

Даже пример Швеции и Финляндии, у которых нет территориальных претензий или конфликтов на своей территории, показывает, что согласование новых членов идет очень и очень непросто.

К тому же расплывчатая формулировка о возможном членстве после окончания спецоперации доказывает, что Украину кормят обещаниями и туманными идеями.

Очевидно, что после российской спецоперации киевский режим в нынешнем виде не сможет существовать. Украина будет представлять другое политическое формирование

Оно может быть не интересным для НАТО и не вписываться в саму парадигму альянса. В связи с этим говорить о четких планах принять Украину сложно. НАТО раз за разом спекулирует на этой теме, старается показать, что она важна и нужна альянсу.

Но фактически действия говорят, что альянс не готов подтверждать свою позицию активными действиями. Он пытается отгородиться от какого-либо открытого противостояния с Россией. Принятие киевского режима совершенно не вписывается в их планы.