30 ноября 2022, 17:45
Принятие Украины в НАТО не вписывается в планы альянса
Аналитик Колчин заявил, что НАТО не стремится принимать Украину
Североатлантический альянс не намерен принимать Украину в свои ряды в краткосрочной перспективе. Заявления об этом носят спекулятивный характер. Таким мнением с «360» поделился аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин.
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Далее — прямая речь.
Спекуляция — и ничего более
Заявление о возможном принятии Украины в НАТО, прозвучавшее на саммите альянса на днях, носит довольно спекулятивный характер. Вопросы о проблематике и возможности ее присоединения к альянсу поднимали не раз за последние годы. Руководство НАТО всегда отвечало, что Киев может быть принят и это вопрос времени.
Но, как показывают практика и развивающаяся геополитическая реальность, членство в НАТО добывается большим трудом и не всегда это возможно
Даже пример Швеции и Финляндии, у которых нет территориальных претензий или конфликтов на своей территории, показывает, что согласование новых членов идет очень и очень непросто.
К тому же расплывчатая формулировка о возможном членстве после окончания спецоперации доказывает, что Украину кормят обещаниями и туманными идеями.
Очевидно, что после российской спецоперации киевский режим в нынешнем виде не сможет существовать. Украина будет представлять другое политическое формирование
Оно может быть не интересным для НАТО и не вписываться в саму парадигму альянса. В связи с этим говорить о четких планах принять Украину сложно. НАТО раз за разом спекулирует на этой теме, старается показать, что она важна и нужна альянсу.
Но фактически действия говорят, что альянс не готов подтверждать свою позицию активными действиями. Он пытается отгородиться от какого-либо открытого противостояния с Россией. Принятие киевского режима совершенно не вписывается в их планы.
США
НАТО
Украина
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