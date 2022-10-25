Нидерланды освободили ряд компаний от выполнения антироссийских санкций: подробности | 360°

Мир 25 октября 2022, 00:00 Нидерланды освободили ряд компаний от выполнения антироссийских санкций. Их примеру последуют и другие страны Политический советник Маркелов: Евросоюз оставит только «попсовые» антироссийские санкции РИА "Новости"

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Власти Нидерландов освободили от выполнения антироссийских санкций десятки фирм и компаний. Теперь в порты смогут заходить суда с продуктами и алюминием, также разрешается продажа некоторых попавших под ограничительные меры товаров. Евросоюз решил начать вводить послабления в небольших странах. Следующей на очереди будет Дания, а со временем останутся лишь «попсовые» санкции.

С конца февраля нидерландские министерства предоставили в общей сложности 91 разрешение на освобождение от санкций, сообщил телеканал RTL News. Документы касались ограничений, введенных Евросоюзом против России. Как пояснили в МИД страны, исключения решили сделать, чтобы «обеспечить некоторую гибкость в конкретных случаях».

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Министерство инфраструктуры и водного хозяйства Нидерландов разрешило заходить в порты российским судам с продуктами и алюминием. Ведомство выдало 34 разрешения. Еще 25 документов передали нидерландским фирмам для возобновления работы с бывшими дочерними компаниями российского «Газпрома». Министерство внешней торговли предоставило 18 разрешений для сотрудничества по «чисто гражданским вопросам» из гуманитарных соображений, а Минфин сделал 13 исключений в отношении попавших в санкционный список товаров и активов.

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РИА "Новости"

Министерство по вопросам климата и энергетической политики подписало 25 разрешений на получение российских энергоресурсов. Их получили организации, предоставляющие электричество 150 различным учреждениям. Также одно исключение сделали для местной компании, чтобы она смогла получить платеж из России. Ведомства не стали раскрывать названия организаций, объяснив это сохранением конфиденциальной информации.

Тренд на обход антироссийских санкций

Политический советник и гендиректор коммуникационного агентства «Маркелов Групп» Сергей Маркелов объяснил «360», что в вопросе выдачи разрешений Нидерланды не стали идти против Евросоюза, а просто договорились с ним.

«Половина судов ходит по миру под нидерландским флагом, поэтому для них это критичная отрасль. Это просто разрушение их экономики, поэтому мы наблюдаем, что потихонечку малым странам, которые не являются критическими с точки зрения влияния на экономику Евросоюза, разрешают подобное. Я думаю, что они просто тихо договорились, им сказали: „Окей, дырку вам открываем, занимайтесь, мы все понимаем и так далее и так далее“», — предположил эксперт.

По его словам, в Европе уже пошел тренд. В ближайшие дни аналогичная история произойдет с Данией, которая на фоне высокой инфляции тоже стала просить об обходе ограничений.

РИА "Новости"

«Правительство Дании либо утопится в море, либо убедит Евросоюз дать стране спокойно жить. Это пошел тренд. Что Франция, что Германия — у всех появились дырочки. Франция, например, совершенно спокойно работает по морям с зерновой сделкой и со всякими танкерами способами доставки разных химикатов и российской нефтянки», — отметил Маркелов.

Франции, отметил он, удалось восстановить работу атомных электростанций, функционирующих на российском топливе. Политический советник подчеркнул, что сейчас есть два политэкономических уровня коммуникации с Евросоюзом. В первом случае речь идет о болтовне политиков, а на втором уровне на многое закрывают глаза. Как заявил эксперт, 50% чиновников Евросоюза занимаются только тем, чтобы выполнить просьбы крупных компаний, городов и стран. В ЕС уже давно не наблюдается единения.

«Если раньше железными заклепками друг к другу страны соединялись, то сейчас это такая тканевая история, которая рвется, дырки зашиваются и ставятся заплатки. <…> Главный зритель этого театра евросоюзовского сумасшествия — врач-психиатр под названием Америка. Для нее будут делать попсовую историю, а это не более 20% от санкций. Все остальное постепенно будет уходить», — сказал Маркелов.

«Попсовыми» санкциями он назвал те ограничительные меры, которые должен увидеть весь мир. В европейских судах уже лежат более 300 заявлений от юридических и физических лиц. По мнению политического советника, им удастся выиграть все дела.