Эксклюзив 14 июля 2023, 16:06 Трансгендеры, прикасаемые и неприкасаемые Писатель Беседин: истории с ЛГБТ на Западе — развращение людей и превращение их в рабов Unsplash

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Запад продолжает сходить с ума: в Великобритании 66-летнего трансгендера-педофила освободили от тюремного заключения, так как не решили, в какую тюрьму его сажать — мужскую или женскую. В итоге вместо года лишения свободы ему дали условный срок. Почему это все признаки новой диктатуры и чего добиваются властелины мира — в колонке писателя Платона Беседина для «360».

Далее — прямая речь.

Новость, как blade of darkness, разрезала утренний эфир: в Орловской области задержали трансгендера и ЛГБТ-активиста, обвиняемого в госизмене. Этот несчастный человек, как сообщается, оказывал финансовую помощь ВСУ. Если это действительно так, то история крайне печальна. Ведь, по сути, человек поддерживал убийство сограждан. Не словом, но делом — материально.

Конечно, обращает внимание столь аляповатое сочетание — трансгендер и ЛГБТ-активист. Флеш-рояль, что называется. Безусловно, это не означает, что все трансгендеры и ЛГБТ-активисты поддерживают убийство россиян. Более того, это не свидетельствует о наличии соответствующих воззрений. Однако стоит признать: накладывается определенный отпечаток, формирующий характерную систему взглядов.

У нас в России она только формируется. Вернее так: ее активно хотят и пытаются сформировать. А вот в западных странах такая матрица давно установила свой диктат. И в этом нет никакого преувеличения. Ужас в том, что такова закономерность: угнетенные при должной напитке всегда становятся угнетателями.

Один характерный пример. В штате Иллинойс 16-летняя Эбигейл, член молодежной команды по плаванию, зашла в женскую раздевалку и увидела там обнаженного мужчину. Свое навязчивое присутствие этот персонаж объяснил просто: мол, я трансгендер — мне можно, пусть и между ног кое-что есть.

Шокированная Эбигейл обратилась к тренеру, но тот лишь развел руками: прости, герл, в штате Иллинойс дискриминация трансгендеров карается по закону. Тогда отважная пловчиха, заручившись поддержкой подруг, украсила раздевалку надписями: «Только для женщин!»

Итог? Эбигейл с позором вышибли из команды.

Согласитесь, звучит как абсурдистский рассказ в худших традициях Кафки или Хармса. Однако это, в общем-то, стандартная история для США. Она могла показаться комичной (хотя кто спасет психику Эбигейл?), если бы регулярно ни перерастала в истории трагичные.

Когда очередной трансгендер, вопя о дискриминации, продолжает творить беспредел. Так на днях произошло в Англии, где 66-летнему трансгендеру, заключив его под стражу, не нашли места в камере. Кто он — мужчина или женщина? Где его содержать? Трагедия в том, что наказан этот бесноватый за хранение детской порнографии.

Все происходящее — чудовищный кафкианский абсурд, противоречащий здравому смыслу. Но на самом деле у него есть своя внутренняя логика, жуткая и убийственная. Власть педофилов, власть извращенцев показал Стэнли Кубрик в ленте «С широко закрытыми глазами». Однако наша реальность оказалась еще страшнее.

План состоит в том, что мир нужно смутить, размочить и превратить в кашицу, которой можно будет легко управлять. Да, управлять больным обществом, члены которого станут несильно отличаться от тараканов.

Это не просто развращение людей, но превращение их в рабов, утративших и мораль, и здравый смысл.

Так выглядит новая диктатура. И уже не суть, что было раньше — решение действительно защитить меньшинства или директива использовать их для порабощения остальных.

К слову, ни геям, ни лесбиянкам, ни трансам подобное положение дел не приносит ни радости, ни облегчения. Наоборот, воронка лишь разрастается, похожая на действие наркотика: сначала ты раб, а после — мертвец. Впрочем, собственно, того властелины мира и добиваются.