Мир 27 июня 2023, 18:19 Пригожин отказался от требований «выдать ему Шойгу» после переговоров с Лукашенко Лукашенко: глава ЧВК Пригожин отказался от первоначальных требований после переговоров РИА «Новости»

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Во время переговоров с лидером Белоруссии Александром Лукашенко основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин поначалу настаивал на своих требованиях, но в конце концов сам отказался от них и спросил совета, что делать дальше. О том, как это было, Лукашенко подробно рассказал на сегодняшней церемонии вручения погон высшему офицерскому составу.

«Он мне сказал: „Александр Григорьевич, я не буду требовать от президента, чтобы он отдал Шойгу и Герасимова, и встречи даже просить не буду“, я говорю: „Ну и хорошо. Это очень хороший шаг“», — вспомнил он.

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Лукашенко отметил, что если бы ему самому, «к примеру, какой-то бандит» поставил условие выдать министра обороны или начальника Генштаба, он бы скорее сам погиб, чем пошел на это. Он посоветовал Пригожину не требовать невыполнимого. Тот заверил, что понимает, и тогда Лукашенко предложил ему действовать, а на вопрос, как именно, ответил: «Нужно остановить колонну».

Переговоры с Евгением Пригожиным длились в течение дня, всего прошло шесть или семь раундов. И если в самом начале глава ЧВК требовал справедливости и заявлял, что «вагнеровцев» «хотят задушить», и они пойдут на Москву, то в конце он согласился остановить своих бойцов. Александр Лукашенко сразу пояснил ему, что их «на полпути как клопа раздавят», а президент России Владимир Путин, встречи с которым хотел Пригожин, в сложившихся условиях не станет говорить с ним даже по телефону. Да и министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова Пригожину «никто не отдаст».