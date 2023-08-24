Мир 24 августа 2023, 15:03 Пригожин и Африка. Что для России изменится на Черном континенте после смерти бизнесмена Николай Стариков: прошлое России в Африке можно назвать безупречным РИА «Новости»

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Тревожный тезис прошел по телеграм-каналам: после смерти Евгения Пригожина позиции России в Африке пошатнутся. Деятельность структур петербургского бизнесмена — и особенно ЧВК «Вагнер» — никогда не была публичной, и толком оценить его влияние на положение дел на Африканском континенте вряд ли возможно. Впрочем, опрошенные «360» эксперты считают, что критических изменений в отношениях РФ и стран Африканского континента не предвидится.

ЧВК «Вагнер» в Африке

Как известно, в России частные военные компании находятся под запретом. И Пригожин долгое время отрицал, что руководит ЧВК «Вагнер», пресекая все слухи на корню. Когда настал подходящий момент, бизнесмен сам все рассказал. И даже последнее его видео было записано, судя по всему, именно на Африканском континенте.

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«Работаем. Температура +50, все как мы любим… ЧВК „Вагнер“ делает Россию еще более великой на всех континентах, а Африку — еще более свободной. Справедливость и счастье — для африканских народов», — сказал Пригожин.

После его смерти Telegram-канал «Пригожин 2023» опубликовал пост, в котором среди прочего спрогнозировал негативные для России последствия гибели основателя ЧВК. Вот несколько отрывков:

— …Человек, чья ЧВК наводила неподдельный страх на врагов России, вплоть до того, что условием невторжения в Нигер было «неприглашение» музыкантов. Человек, о крушении самолета которого мгновенно информируют американского президента.

— …Без него и его харизмы, без Уткина, который был плотью и кровью духа Оркестра (он был в том же самолете), есть сокрушительная вероятность того, что созданное и выстраданное Евгением Викторовичем рассыплется. И следом рассыплются все амбиции России в Африке, в результате чего Африка снова погрузится в безнадежный и беспросветный мрак с западной удавкой на шее.

— …Позиции России ослабнут и на Ближнем Востоке.

Политтехнолог Марат Баширов в своем Telegram-канале также коснулся деятельности Пригожина в Африке и ее значения.

«События на Африканском континенте в Нигере создают огромную угрозу для интересов США и Франции. Переброска ЧВК „Вагнер“ в Африку — не секрет. Деморализовать лидеров Африки, принимавших участие в африканском форуме в Москве? Тоже цель, но тогда сейчас мы увидим это по действиям наших властей — помощь должна быть оказана вдвойне», — написал он.

Прошлое России в Африке безупречно

Собеседники «360» уверены, что авторитет и позиции России после смерти Пригожина не ослабнут.

1 Писатель Николай Стариков Далее — прямая речь К сожалению, как показывает история, удары по ярким и талантливым организаторам всегда преследуют цель дезорганизовать некую структуру и понизить эффективность ее действий. Пригожин был именно таким, поэтому противники России сделали то, что сделали. Нам остается надеяться, что Пригожин и его окружение понимали возможность таких действий противника и создали структуру, которая обладает преемственностью. Мы увидим это в перспективе. Не стоит забывать, что действия ЧВК «Вагнер» в Африке были лишь частью действий, которые производились в интересах России. Авторитет России в Африке основывается на общем прошлом, настоящем и будущем. Прошлое России в Африке можно назвать безупречным. Россия — единственная из крупных европейских держав, которая никогда не имела колоний в Африке и никогда никого не притесняла. Николай Стариков В советский период Африка, как и многие другие колониальные державы, обязана своей свободой именно политике Советского Союза. После Второй мировой войны начался процесс освобождения Африки от колониального гнета. В этом мы сыграли важнейшую роль. Сегодня Россия возглавила движение за изменение несправедливого миропорядка и готова поделиться не только идеями, но и технологиями, своим видением будущего в экономической и политической безопасности.

Политолог Владимир Корнилов также убежден в крепости российских позиций в Африке и отношений Москвы с африканскими государствами. Тому подтверждение — итоги саммита БРИКС, где была достигнута договоренность о расширении организации.

2 Политолог Владимир Корнилов Далее — прямая речь Африканская пресса говорит об успехе этого саммита, успехе расширения БРИКС и роли России в этом. Не только и не столько Пригожин и «Вагнер» определяли российское влияние на Африканском континенте. Вопрос присутствия частной военной компании «Вагнер» в Африке будет стоять на повестке дня, я думаю. Интересно, в какой форме сохранится эта компания, каким будет ее будущее, кто будет ее владельцем. Это предмет дискуссий, который не будет иметь такого уж отношения к теме влияния России в Африке. На саммите БРИКС подчеркнули постоянное стремление России к освобождению Африки от ига колониализма. В Африке помнят, благодаря кому их страны появились на свет. Думаю, они этого никогда не забудут. Владимир Корнилов Тот факт, что их продолжают грабить западные страны, все видят, все знают, все понимают. Спасение от этого грабежа африканцы всегда искали у России.

Работала ли ЧВК «Вагнер» в Африке в большей степени на благо Пригожина или на благо России? Вопрос, ответ на который мы вряд ли узнаем. Депутат Госдумы Виталий Милонов признался «360», что обратил внимание на то, как в последние месяцы изменился бизнесмен.

«До середины весны нынешнего года Евгений Викторович выполнял в основном государственные задачи. Но после взятия Артемовска я стал замечать, что в его выступлениях в прессе становилось больше личного интереса. В результате это все закончилось недопустимым с моей точки зрения поступком, который полностью, к моему сожалению, аннулировал все хорошее, что было до этого.