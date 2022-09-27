Россия и Казахстан проведут переговоры о росте числа пересекающих границу людей | 360°

Мир 27 сентября 2022, 21:35 Поделиться Telegram

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Viber «Придуманная история». О массовом бегстве россиян в Казахстан говорить рано Политический советник Маркелов: никакой миграционной паники в контексте Казахстана нет РИА «Новости»

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Россия и Казахстан проведут переговоры и решат, как быть с ростом числа россиян, которые пересекают границу. Президент республики Касым-Жомарт Токаев отметил, что его страна будет заботиться о приезжих. Однако подчеркнул, что важнее всего — добрые отношения с соседским государством.

Переговоры Казахстана и РФ

Астана проведет переговоры с Москвой для решения проблемы роста прибывающих в Казахстан россиян. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

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«В последние дни к нам приезжает много людей из России. <…> Мы должны проявить заботу о них и обеспечить им безопасность. Это политический и гуманитарный вопрос. Я поручил правительству принять необходимые меры», — отметил он во время встречи с общественностью в Туркестане.

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По его словам, приезжим из-за рубежа помогут, но не дадут никаких преференций, так как вся работа должна осуществляться в соответствии с законами.

Токаев вспомнил казахскую поговорку «Добрые отношения с соседями — залог спокойствия». Самое главное, подчеркнул он, — сохранять согласие с соседскими странами. Президент Казахстана также призвал соотечественников к терпению и организованности.

«В этой непростой ситуации надо в первую очередь проявить гуманность, терпение и организованность. У нас нет ни кризиса, ни паники. Правительство должно выполнять свою работу. <…> Вновь повторю: в этот сложный период нам нужны прежде всего единство и благополучие. Только сохранив мир в стране, мы сможем стабильно развиваться. Мы должны серьезно обсуждать и продуманно решать все вопросы», — сказал Токаев.

РИА «Новости»

Выдача мобилизованных

Казахстан будет выдавать России разыскиваемых за уклонение от мобилизации граждан в случае объявления их в розыск, заявил министр внутренних дел Марат Ахметжанов.

«У нас с Россией имеются договорные отношения по оказанию правовой помощи, по обмену осужденных и по экстрадиции преступников. Самый главный принцип здесь, чтобы и у нас, и на той стороне это было уголовно наказуемым деянием. <...> Военкоматы если будут искать, то это не является правовым основанием для их выдачи», — пояснил он.

Обычно страны сотрудничают между собой, если речь идет о лицах, совершивших уголовное преступление или подозреваемых в нем. Об этом «360» рассказал политолог Максим Вилисов. По его словам, привлечение к мобилизации призывников к этому не относится, как и другая работа военных комиссариатов.

«Поэтому такого рода сотрудничество выходит за пределы обычной практики. В принципе иностранные государства, даже дружественные, не обязаны здесь помогать. Думаю, что Казахстан никто об этом просить и не будет, потому что есть внутренние российские ресурсы, которые и так позволят это сделать», — отметил Вилисов.

РИА «Новости»

Никакой миграционной паники нет

Политический советник Сергей Маркелов считает, что Токаев сейчас вовлекся в политические игры — по примеру лидеров Китая и Турции.

«Он (Токаев — примеч. ред.) пытается, как „герои“, на которых он хочет быть похожим, усидеть на двух, а лучше на трех, а то и на четырех-пяти стульях одномоментно», — отметил Маркелов.

По его словам, обращать какое-то особое внимание на заявления Токаева о переговорах не стоит. Маркелов уверен, что ни о какой миграционной панике речи пока не идет.

«Вся Россия резко рванула в Казахстан? Это, конечно, смешно. Понятно, что это придуманная история. <…> Конечно, это чушь. Руководитель Казахстана просто изображает идентичность страны, что Казахстан — это некая золотая долина. Придуманная история, в рамках которой он и действует», — заключил Маркелов.

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