Эксклюзив 22 февраля 2024, 15:27 Европа ослабла. Россиянам раскрыли причину провала пуска британских ракет Trident II Политолог Матвийчук: провал пуска Trident II показал немощность Великобритании US Navy/via Globallookpress.com

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Провал пуска британской ракеты Trident II свидетельствует о проблемах в знаменитом флоте и об ослаблении позиций НАТО. Несмотря на это, страны Евросоюза будут поддерживаться со стороны США, чьи авианосцы маячат за европейскими кораблями. Об этом в беседе с «360» рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Проблемы в НАТО?

Западные газеты опубликовали статьи о провале пуска британской ракеты Trident II. Newsweek назвал ситуацию позором НАТО, а издание Telegraph на весь мир объявило о беззащитности Великобритании.

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По мнению военного эксперта, провал испытаний ракеты действительно является важным сигналом для России. Он отметил, что в Великобритании возник ряд проблем, в том числе связанных с финансированием флота.

«Это говорит о немощности Великобритании как военного государства, потому что они не могут содержать свой флот в боеготовности. Информация давно уже идет о том, что их флот в не очень хорошем состоянии», — рассказал Матвийчук.

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Россия учтет этот провал

Несмотря на случай с Trident II, Британия остается второй по мощи военно-морской державой НАТО, добавил он. Политолог объяснил, что срыв пуска ракеты продемонстрировал ослабление позиций альянса в целом, и Россия возьмет на заметку это информацию.

«Будем ли мы это использовать? Я полагаю, что, конечно, в перспективных планах мы это используем», — предположил он.

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Матвийчук также предупредил, что за спиной Великобритании всегда будут стоять американские авианосцы, и это тоже следует учитывать.

«Во всех провокациях, которые флот Великобритании преподносит нам, за спиной маячат огромные авианосцы Соединенных Штатов Америки. Соединенные Штаты Америки прикрываются Великобританией», — констатировал он.

Военный эксперт сообщил, что страны Евросоюза столкнулись с кризисом, который сильно отразился на состоянии флота.

«В целом мы можем говорить о том, что военная мощь Европы находится на достаточно низком уровне», — заключил эксперт.

Первой из зарубежных СМИ о несостоявшемся запуске Trident II проинформировало издание The Sun. Журналисты объяснили, что провал испытаний произошел из-за «аномалии».