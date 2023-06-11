Мир 11 июня 2023, 13:08 Причастность Польши к подрыву «Северных потоков» назвали информационным шумом Координатор спецслужб Польши опроверг причастность страны к подрыву «Северных потоков» Unsplash

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Польша не имела отношения к взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Все подобные сообщения носят признаки информационного шума, которым хотят исказить истинную картину событий. Об этом на своей странице в Twitter написал координатор спецслужб в правительстве Польши Станислав Жарын.

Так он прокомментировал последнюю статью о диверсиях на газопроводах в американской газете The Wall Street Journal.

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«Связывание Польши с этими событиями безосновательно. <…> В течение многих месяцев распространяются различные теории и гипотезы. Это напоминает тактику информационного шума, целью которой является искажение истинной картины», — написал Жарын.

Источники журналистов США со ссылкой на данные немецкого расследования сообщили, что яхта «Андромеда», которую якобы использовали для диверсии, заходила в территориальные воды Польши непосредственно перед взрывами.

По одной из версий, европейскую страну использовали в качестве базы для сбора материалов и финансов для диверсии. Кроме того, судно арендовала зарегистрированная в Польше туристическая компания. Эту фирму считают подставной и созданной для прикрытия действий украинской разведки.

Немецкая газета Spiegel со ссылкой на близкие к следствию источники уточнила, что на борту яхты «Андромеда» нашли остатки взрывчатки — октоген, которую можно использовать под водой. Собеседники уточнили, что это легкое вещество, поэтому достаточно количество для подрыва газопровода могла перевозить обычная яхта.

На ошибочность этой версии указали польские следователи. Неназванные представители спецслужб страны в беседе с газетой Rzeczpospolita отметили, что находящиеся на яхте «Андромеда» яхта вели себя шумно и привлекали к себе внимание, чего профессиональные диверсанты никогда бы себе не позволили.

Разногласия двух европейских стран о предварительных результатах расследования на газопроводах приведут к дальнейшему ухудшению отношений Польши и Германии и усилению напряженности в НАТО на фоне украинского кризиса. Такое заявление сделали немецкие дипломаты, которые на условиях анонимности дали комментарий The Wall Street Journal.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на фоне появления новых информационных сообщений о диверсиях на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» заявил, что расследования должны стать международными, открытыми и с обязательным участием российской стороны. Потому что пока непонятно, насколько публикации западных журналистов достоверны. Он подчеркнул, что понимание того, что само дело за газопроводами нечисто, не вызывает вопросов ни у кого. Но необходимо получить открытые и подтвержденные сведения.