Мир 22 мая 2023, 21:51 Президент как персона нон грата. Чем закончится конфликт главы Грузии и Georgian Airways Эксперт Смирнов: конфликт между президентом и авиакомпанией в Грузии — дешевая показуха РИА «Новости»

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Противостояние между президентом Грузии Саломе Зурабишвили и Georgian Airways накаляется с каждым днем. Глава республики объявила бойкот перевозчику из-за возобновления прямых чартерных рейсов в Россию. Основатель компании Тамаз Гаиашвили решил заплатить той же монетой и назвал ее персоной нон грата. От скандала веет пропагандой, но надеяться на его скорое завершение не стоит.

Ты со мной не водишься, и я с тобой не буду

Саломе Зурабишвили 20 мая обвинила национальную компанию Georgian Airways в стремлении нажиться на авиаперелетах в Россию. А затем и вовсе объявила бойкот грузинской компании, на что получила такой же ответ от перевозчика.

«Я для себя объявляю бойкот „Аирзене“ (Georgian Airways — прим. ред.) и призываю вас присоединиться к нему», — подчеркнула президент Грузии.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили / РИА «Новости»

Спустя день глава авиакомпании Тамаз Гаиашвили сообщил о том, что Зурабишвили больше не хотят видеть пассажиром Georgian Airways.

«Госпожа Саломе объявила бойкот национальной авиакомпании. Мы объявляем ее персоной нон грата. Пока она не извинится перед грузинским народом, мы ее не пустим на борт», — процитировал его ТАСС.

Несправедливый поход

Гаиашвили счел негативное отношение со стороны президента республики нечестным. Он отметил, что «адекватные президенты различных государств вкладывают в национальные компании огромные суммы и способствуют развитию на мировой арене».

В пример основатель Georgian Airways привел вклад президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в компанию Turkish Airlines. Грузинский авиаперевозчик, подчеркнул Гаиашвили, получил лишь очередной подзатыльник.

РИА «Новости»

По его словам, 90% населения Грузии с нетерпением ждали восстановления прямого авиасообщения и отмены визового режима.

Как отмечал ТАСС, спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что конфликт между президентом республики и национальным перевозчиком — ситуация, граничащая с фолом.

«Для меня является неприемлемым как то, что президент бойкотирует грузинскую компанию, так и то, что со стороны грузинской компании происходит то же самое», — сказал Папуашвили.

Символическое обвинение

Востоковед Станислав Тарасов в беседе с «360» назвал заявление от авиакомпании о статусе персоны нон грата для главы Грузии символическим и пропагандистским ходом. Если Зурабишвили купит билет на самолет Georgian Airways, ей не имеют права отказать в полете.

«Другой момент — у президента есть специальные самолеты для служебного пользования. И они необязательно должны быть грузинской авиалинии. Сейчас у них происходит пропагандистская шумиха как от главы республики, так и от национальной компании», — отметил эксперт.

РИА «Новости»

Проамериканская грузинка

Председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Олег Смирнов отметил, что правительство выступает за то, чтобы авиаперелеты между Россией и Грузией открыли. По его словам, они нужны экономике, народу и стране в целом. Но главе государства это совсем не нравится.

«Президент республики — американская „гражданка“ и грузинка по национальности. Она исполняет задания, которые ей ставят ее „хозяева“. Сейчас она предприняла решение запретить эти полеты, которые уже благополучно начались в удовольствие обеим странам», — подчеркнул эксперт в беседе с «360».

РИА «Новости»

Смирнов заметил, что Грузия — это парламентская республика, где президент — главное лицо с ограниченным спектром полномочий. Президент не имеет права что-то запретить или ликвидировать.

Глава республики может лишь поставить вопрос перед правительством о том или ином действии, а депутаты уже будут принимать определенные решения.

Разжигание конфликта или примирение сторон

Эксперт предположил, что глава республики просто так эту ситуацию не оставит. Конфликт будет продолжаться до тех пор, пока Зурабишвили «приказывают» это делать извне.

Образно выражаясь, ее «муж» из Соединенных Штатов приказывает разводить ненужный шум, а она, как «жена», покорно слушается. В результате мы видим такую дешевую показуху. Олег Смирнов председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета

Этот ненужный шум, добавил Смирнов, сильно мешает бизнесу. В какой-то момент грузины и россияне могут махнуть рукой на Georgia Airways, наблюдая за их разборками с главой республики, и выберут другую авиакомпанию.

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Даже если национальный грузинский авиаперевозчик прекратит полеты из-за этого скандала, подытожил Смирнов, российские компании смогут взять на себя весь объем перевозок, соблюдая правила соглашения о паритете.