Мир 04 января 2023, 17:16 Превратившегося в женщину насильника и убийцу из США отказались помиловать. Что ждет страну после казни трансгендера Политолог Дробницкий: западный либерализм больной — как казненный в США трансгендер Unsplash

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Первую в истории США казнь трансгендера провели в штате Миссури. Преступник стал женщиной, уже когда находился в заключении за убийство и изнасилование. О его помиловании просили активисты и конгрессмены-демократы. Но прошение отклонили. Высшая мера наказания для осужденного может спровоцировать протесты в стране, которую все больше захватывает ЛГБТ-повестка. Но это далеко не единственная проблема государства, где детей со школы начали приучать решать проблемы сменой пола.

Дело Скотта Маклафлина (Эмбер Маклафлин)

Особо тяжкие преступления Маклафлин совершил еще до смены гендера. В 2003 году он изнасиловал и убил свою бывшую сожительницу Беверли Гюнтер. До расправы преступник преследовал ее. Девушка смогла добиться запрета на приближение, некоторое время ее даже сопровождали правоохранители, однако это не смогло спасти ее жизнь.

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В 2006 году Маклафлину вынесли приговор и поместили в колонию, где осужденный сменил пол и превратился в Эмбер. В судебных документах он фигурировал под именем Скотт. После перехода трансгендер вместе с адвокатами направил прошение губернатору Миссури Майку Парсону (является членом Республиканской партии). В ходатайстве защита попросила смягчить смертный приговор, указав, что Маклафлин раскаялся в содеянном, у него были проблемы с психическим здоровьем и детские травмы. За смягчение приговора выступали и ряд активистов.

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О помиловании власти штата попросили также конгрессмены-демократы Эмануэль Кливер и Кори Буш. По их мнению, во время судебного процесса не были представлены доказательства психического здоровья Маклафлин. Помимо этого, политики назвали смертную казнь моральной развратностью, осудив применение высшей меры наказания.

Парсон отклонил прошение Маклафлин. Вечером 3 января (4 января по московскому времени) приговор суда привели в действие. Преступнику ввели смертельную инъекцию. В своем последнем заявлении осужденный заявил, что сожалеет о содеянном, и назвал себя заботливым и любящим человеком. Попытки оправдать сменившего пол убийцу ни к чему не привели. Но казнь, вполне вероятно, может спровоцировать волну протестов ЛГБТ-активистов, считают эксперты.

Психическая травма на национальном уровне

Политолог, американист Дмитрий Дробницкий в беседе с «360» обратил внимание, что сейчас подобная ЛГБТ-повестка стала серьезной проблемой в США. В либеральных штатах в академической среде неприлично возражать против похожих персон.

«Психическое травмирование происходит на национальном уровне. Я напомню, что, когда закон о легализации однополых браков был принят, в своей речи Байден говорил о том, что необходимо двигаться дальше и разрешать трансгендерную терапию для несовершеннолетних, даже для самых маленьких. То есть демократы пихают Запад уже совершенно точно в какую-то тьму», — подчеркнул он.

Говоря о личности Маклафлин и попытках ее защиты со стороны демократов, Дробницкий напомнил, что преступник преследовал свою жертву, будучи очевидно нездоровым человеком, в конечном счете убил ее, а потом сменил пол и попросил о помиловании.

«Это в достаточной мере показывает трансгендерный мир. Человек был очень странным, явно ненормальным. Его бросила девушка, он ее преследовал, в результате убил. Его за это посадили, и тут он сам стал девушкой. Это предельно больная вещь. И западный либерализм, он весь такой больной — как этот казненный трансгендер. И то, что у них это на федеральном уровне образования при президенте-демократе продолжают пропихивать, говорит о том, куда они толкают мир», — подчеркнул собеседник «360».

Политолог обратил внимание, что Соединенные Штаты принуждают к подобному порядку и другие страны, требуя, чтобы нездоровые тенденции стали мировой нормой.

США требуют, чтобы остальные страны подчинились этому мировому порядку. Это нездоровые тенденции, мягко говоря. Это же даже не их нравы, а их сумасшествие, близкое к бесовству. Дмитрий Дробницкий политолог, американист

Сменить пол за счет государства

Для преступного мира трансгендерная тема является меньшей проблемой. Просто взять и поменять пол, чтобы освободиться, не выйдет, подчеркнул Дробницкий. Хотя, по его словам, в американских тюрьмах уже были случаи, когда преступники заявляли, что они другого пола, ради улучшения содержания. Однако все это, как правило, заканчивалось изнасилованием и возвращением обратно.

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта доктор исторических наук Юрий Рогулев также обратил внимание, что подобные прецеденты в Штатах не редкость. Были случаи, когда преступники-мужчины требовали переводить их в женские тюрьмы, потому что представляли себя человеком другого пола.

«Это, конечно, не совсем попытка избежать наказания, но попытка обеспечить себе более мягкие условия наказания. Конечно, это есть. За любым преступлением должно следовать наказание. Но помилование только потому, что человек в тюрьме пол сменил? Кстати говоря, [сменил] именно в тюрьме, потому что это делается за государственный счет, бесплатно. Многие такими выкрутасами занимаются», — заметил Рогулев.

Тем не менее, по оценке ученого, это навряд ли превратится в столбовую дорогу для преступности.

По мнению Дробницкого, на сегодняшний день гораздо серьезнее то, что повестка захватывает не тюрьмы, а школы, где детей учат решать психологические проблемы сменой пола.

«Конечно, никаких здоровых людей там не предвидится, за исключением, условно говоря, тех штатов, где родительские комитеты выгнали учителей, которые топят за это дело. А такие случаи, кстати, тоже есть», — добавил собеседник «360».

Риск ЛГБТ-протестов

Казнь трансгендера может спровоцировать протестные акции и даже беспорядки в Соединенных Штатах, не исключил Юрий Рогулев.

«Они ведут себя очень агрессивно, и эта агрессивность включает использование любого повода, поэтому и такой повод может быть использован, безусловно», — пояснил он.

Дмитрий Дробницкий также выразил уверенность, что без жесткого ответа не обойдется.

«Это часть культурного раскола, который добром может не кончиться. <…> Вокруг тюремного блока, где была казнь, тусовались люди с транспарантами. Какой-нибудь ЛГБТ-парад устроят, еще что-то в этом роде», — предположил политолог.

По его мнению, в будущем в США возможна не только острая реакция на этот случай, но и продолжение битвы школьных советов и родительских комитетов.

«Школьные советы пропихивали сексуальное воспитание с 64 гендерами и трансгендерным воспитанием для детей. И родители требовали прекратить это безобразие. Там буквально дело до рукоприкладства доходило, чуть ли не ежедневно. И это будет продолжаться, потому что нормальные люди с этим мириться не могут», — заключил Дробницкий.