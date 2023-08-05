Мир 05 августа 2023, 20:50 Превращение в котел экстремизма. Африка купирует кризис в Нигере любым способом Экс-посол России Корендясов: Африка сама разрешит кризис в Нигере Викимедиа

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Срок выдвинутого ультиматума Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) переходному правительству Нигера истечет вечером субботы, 5 августа. Командующие вооруженными силами стран-участниц объединения подготовили план вторжения в охваченную кризисом страну. С предупреждением от такого шага выступили Буркина-Фасо и Мали, пережившие государственные перевороты несколькими годами ранее. За дипломатическое решение кризиса выступили Россия, США и страны ЕС. Но риски локального конфликта в неспокойном регионе сегодня высоки как никогда.

Африканский переворот

Государственный переворот в Нигере произошел в середине прошлой неделе. Президентская гвардия отстранила от руководства главу государства Мохамеда Базума и объявила о создании переходного правительства под руководством генерала Абдурахмана Тчиани. Решение гвардейцев поддержала армия страны.

Первыми приказами переходного правительства стало закрытие границ, введение комендантского часа и приостановка работы всех учреждений.

С требованием освобождения Базума выступил Евросоюз, который объявил о введении санкций против Нигера и прекращении финансовой поддержки. С такой же угрозой выступили США. По данным Reuters, почти половина бюджета Нигера находится на балансе иностранных доноров.

Самой радикальной стала реакция Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Нигер был одним из 15 государств, которые в него входили. Кроме введения санкций, прекращения сделок и заморозки активов, ЭКОВАС выставил ультиматум о введении в Нигер войск.

Представитель союза по политическим делам Абдель-Фатау Муса подчеркнул, что начальники армий стран разработали план интервенции, но окончательное решение примут главы государств и правительств стран ЭКОВАС.

Генерал Абдурахман Тчиани заявил, что все санкции не имеют под собой никаких оснований. Он подчеркнул, что все это попытка превратить Нигер в неуправляемую страну. Его поддержали Мали и Буркина-Фасо, где власть после государственных переворотов принадлежит военным.

Они объявили, что любое внешнее вмешательство в дела Нигера равносильно объявлению им войны, что приведет к дестабилизации всего региона. При этом и Буркина-Фасо, и Мали до военных переворотов входили в ЭКОВАС, но после смены правительства их участие в объединении приостановили.

Реакция внешнего мира

Свергнутый президент Нигера Мохамед Базум опубликовал в газете The Washington Post колонку, в которой призвал мировое сообщество восстановить конституционный порядок в стране. Он подчеркнул, что кризисом могут воспользоваться радикальные террористические движения, которые превратят Нигер в плацдарм для нападения на соседние страны и подорвут безопасность во всем мире.

Все члены Совета Безопасности единогласно выразили обеспокоенность негативными событиями, из-за неконституционной смены власти в регионе, повышения угрозы террористической активности.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что силовое решение кризиса в Нигере приведет только к деградации обстановки. Такой же позиции придерживаются и США. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил о поиске мирного решения. Против военной интервенции в Нигер выступил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни. Он заявил, что сегодня все ищут выход для мирного урегулирования из кризиса.

Африка решит сама

Активизация радикальных исламистов в странах Сахеля (переходный регион между Сахарой и южными землями Африки, где расположены 12 стран, в том числе Нигер) давно вызвала опасения как у стран Африки, так и Запада. Об этом в беседе с «360» заявил ведущий сотрудник Центра исследования российско-африканских отношений и внешней политики стран Африки Института Африки РАН, бывший посол в Мали и Нигере Евгений Корендясов.

Он не исключил, что именно с этой ситуацией связан ультиматум ЭКОВАС. Эксперт пояснил, что ведущую роль в организации сейчас играет Нигерия — крупная и богатая страна с хорошей экономикой, которой не нужны новые теракты со стороны радикальных группировок, поэтому она заинтересована в нормализации ситуации в соседней стране.

«Я думаю, что до серьезного конфликта, который перекинется на весь континент, дело не дойдет, а локальный конфликт не приведет к серьезному кризису», — заявил Корендясов.

Эксперт отметил, что соглашения ЭКОВАС предусматривают использование военных подразделений, но только при согласии всех сторон. То есть правительство страны, которое нуждается в такой поддержке, может согласиться на введение войск.

Но в случае Нигера признанный президент от власти отстранен, а у переходного правительства есть защитники. Поэтому ситуация сложная.

«Африканцы сами найдут решение. Они уже наелись этих вооруженных конфликтов. Поэтому возможно, что все урегулируют дипломатическим путем», — подытожил эксперт, при этом он добавил, что окончательное решение страны примут без участия не присутствующих на континенте государств.

*«Исламское государство» — террористическая группировка, запрещенная в России

**Джебхат-ан-Нусра» — террористическая группировка, запрещенная в России