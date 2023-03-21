Эксклюзив 21 марта 2023, 17:29 🤔 Превентивный удар или психоз? Трамп созывает массовые протесты Политолог-американист Ордуханян: политика неолибералов заставила Трампа бояться за судьбу Нейросеть показала, как мог бы выглядеть арест Дональда Трампа / Twitter

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Если верить словам экс-президента США Дональда Трампа, уже сегодня, 21 марта, его должны арестовать. По информации СМИ, бывшему главе государства планируют предъявить обвинения по делу о нарушении при финансировании предвыборной кампании 2020 года. Кроме того, возможное задержание может быть связано с тем, что он якобы подкупил порноактрису Сторми Дэниелс в попытке утаить от общественности их роман. Трамп призвал американцев выйти на протесты, чтобы «вернуть свою страну». Однако люди боятся повторения ситуации со штурмом Капитолия, рассказал «360» политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

Далее — прямая речь.

Чисто политический заказ

Не думаю, что кто-либо, включая того прокурора, который, как известно, полностью построил карьеру на грантах Сороса (Джордж Сорос, американский трейдер, финансист, инвестор и филантроп, по словам Трампа, финансирует окружную прокуратуру Манхэттена — прим. ред.), верит в то, что суд сможет чего-то добиться.

Здесь чисто политический заказ, который выполняется, чтобы не допустить либо снизить шансы Трампа быть избранным на пост президента США в 2024 году или даже приступить к этой гонке официально. Поэтому в данном случае Трамп нанес превентивный удар, ссылаясь на какие-то свои источники.

Вся эта ситуация не поддается в прямом смысле политологическому анализу. Дело в том, что и действия прокурора, и действия Трампа основаны на слухах. Собрана информация, которая скомпонована, чтобы с одной и с другой стороны достичь каких-то политических целей.

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Люди боятся всего

В последнее время ловлю себя на мысли, что мне не хватает именно моего политологического ресурса, даже сначала беспокоился. Но потом понял, в чем дело. Отсутствует некоторый аспект политологического анализа: туда сейчас надо включать ментальный, психический, психиатрический аспекты.

Когда мы с вами сейчас включим эти состояния психоза, в котором сейчас находятся американские общественные и некоторые политические деятели, которые, как ни странно, либо претендуют на президентский пост, либо уже его занимают, тогда у нас более-менее все становится на свои места.

Приведу примеры. Я слежу за действиями в Америке, там сейчас происходят протесты — [протестует] крайне правая молодежная организация республиканцев, там не так много людей собралось.

И журналисты спрашивают руководителя этой организации, почему так мало людей собралось, что происходит. Он говорит: «Я боюсь, что повторится история 6 января (2021 года, штурм Капитолия после поражения Дональда Трампа на выборах президента США — прим. ред.). Боюсь, что ко мне придут и арестуют за то, что я вышел на мирный протест за человека, который, я считаю, невиновен».

Вот подобная политика неолибералов привела к тому, что там люди боятся всего. В том числе бывший лидер и претендент на президентское кресло. Они боятся за свою судьбу, потому что завтра могут прийти и тебя арестовать. Уже вчера пришли и обыскали твой дом. Ты можешь быть 125 раз миллиардером, тебя ничто не спасет.

Поэтому атмосфера, в которой это все сейчас происходит, гораздо важнее. <…> Воспринимать это (ситуацию с Трампом — прим. ред.) нельзя серьезно уже никак. Хотя в этом цирке все возможно.

Поэтому попытаемся сохранять здравый смысл, который практически отсутствует в Америке, и будем ждать чудес на завтра. Произойти может что угодно.

А как вы думаете, действительно ли Дональду Трампу грозит арест? Ждем ваши прогнозы в «Суперчате 360».