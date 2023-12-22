Мир 22 декабря 2023, 14:42 Премьер Словакии назвал условием мира на Украине выполнение требований России Фицо: вливание всех денег и оружия мира не помогут Украине одолеть Россию Tomas Tkacik / Global Look Press

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Украина имела возможность заключить мирное соглашение с Россией еще в 2022 году, но страна пошла на поводу стран Запада, которые обещали помочь деньгами и оружием. В результате объемы поставок существенно сократились. Об этом в интервью изданию Pravda.Sk заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Он подчеркнул, что изначально Запад рассматривал Украину в качестве оружия для уничтожения позиций России на международном уровне. Но в этом сильно просчитался.

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«Этот план не мог быть реализован из-за абсолютного непонимания истинных возможностей Российской Федерации», — подчеркнул Фицо.

Словацкий премьер добавил, что по итогам двух лет Россия увеличила свою территорию и добилась экономического роста, несмотря на обилие санкций. Он заметил, что всем пора признать, что военным путем Украина не способна одолеть соседнюю страну.

«Мы можем влить туда все оружие и все деньги мира, но Россия никогда не потерпит военного поражения. Настанет черед 2024 года, и вы увидите, что условия урегулирования этого конфликта начнет диктовать Москва», — добавил политик.

Фицо подчеркнул, что только наивный человек может верить, что Россия откажется от своих новых территорий.

Премьер-министр Словакии добавил, что под вопросом сейчас находится и дальнейшая поддержка Украины. В случае победы на выборах в США Дональда Трампа финансирование оттуда резко прекратится, а помощи Евросоюза не хватает уже сейчас.

«Меня удивляет, что многие разумные европейские лидеры до сих пор этого не признали. Но это придет, как бы ни было больно, пора осознать, что все планы Запада провалились», — добавил он.

Партия Роберта Фицо на прошедших в Словакии парламентских выборах в сентябре получила 22,94% голосов избирателей. Это самая большая доля из всех политических объединений, что дало ей право назначить премьер-министра.

Занявший этот пост Роберт Фицо сформировал кабмин из представителей вступивших с ним в коалицию партий «Голос — социальная демократия» и «Словацкая националистическая партия».

Фицо изначально предупреждал, что в случае прихода к власти ограничит поставки оружия на Украину. В начале ноября правительство республики наложило вето на передачу нового пакета военной помощи на 40,3 миллиона евро. Также власти уведомили НАТО, что прекратили отгрузки оружия для ВСУ, но сохранили поставки гуманитарной помощи.