07 июля 2023, 02:07
Предвыборная кампания в США — 2024. Как поживает демократия?
Обозреватель «360» Иван Бер: на выборах в США победит тот, кто пообещает мирное небо
США всегда позиционировали себя как демократическую страну со свободолюбивыми гражданами. Однако внешняя политика Вашингтона последних лет слишком тяжелым грузом легла на плечи простых американцев. Граждане Соединенных Штатов хотят «как раньше» — чтобы к их мнению прислушивались. Но есть ли это в современной демократии, объяснил обозреватель Иван Бер объяснил в авторской колонке для «360».
Далее — прямая речь
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Времена, когда любой родившийся в США гражданин мог стать президентом, прошли. Теперь это битва кланов, например Трампы против Байденов. До президентских выборов в Америке еще полтора года, а борьба идет не хуже, чем между Хэтфилдами и Маккоями во времена Дикого Запада. И чем чернее пиар-кампании, тем лицемернее выглядит американская демократия.
Истинная демократия обнажилась в битве «двух динозавров»
Стабильность политсистемы рушится из-за правонарушений обоих претендентов. Байден обвиняет Трампа в организации нападения на Капитолий и якобы изнасиловании журналистки Джейн Кэролл. Трамп предъявляет Байдену, что во времена президентства Барака Обамы его сын активно брал деньги с зарубежных политиков и бизнесменов за право встретиться со своим отцом.
А в гараже Джо нашли стопку секретных документов времен его вице-президенства. И вот тут самое интересное: экс-президента Трампа уже затаскали по судам, в то время как с Байдена снимают все обвинения.
Это называется выборочным правосудием, и американцы не слепые: они понимают, что происходит. Клан Байдена пытается обойти законы демократического общества, а это уже сильно похоже на автократию.
А сами американцы за кого?
Гражданам США, по сути, неинтересны оба кандидата. Рейтинг доверия к Байдену за полтора года опустился ниже 40% из-за отправки сумасшедших сумм на Украину, растущей инфляции и преступности. Трампом тоже не особо восхищались, но он, по крайней мере, знает, где выход с трибуны, и обещает в случае своей победы на выборах остановить военный конфликт на Украине.
Республиканцы очень не хотят авторитарной демократии. Предчувствуя возможную махинацию с голосованием во время выборов, Республиканская партия пытается ввести серьезные ограничения на почтовое голосование и досрочные выборы на уровне американских штатов. Только в феврале 2021 года в 43 штатах США находились более 250 законопроектов о таком ограничении.
Была попытка продавить «цветной» кейс
Видели же постоянную спутницу старика Джо Камалу Харрис? Бывший член палаты представителей конгресса США от Демократической партии Тулси Габбард считает, что вице-президентом ее сделали, чтобы получить поддержку «цветных» на выборах либо при переизбрании Камалы в роли преемника (это если Байден победит на выборах, а потом внезапно сляжет).
Мать Камалы Харрис из Индии, отец — с Ямайки. И неважно, что она всего два года пробыла на посту сенатора, а перед этим проработала прокурором в Калифорнии. Демократы даже готовы принять как можно больше мексиканцев, но с тем условием, что они обязательно придут проголосовать за Джо Байдена.
Гражданам США такая инициатива, конечно, не понравится, ведь латиносы, как правило, умножают очки и без того растущей преступности на два. Зачем вообще эта битва республиканцев с демократами, ведь при любом раскладе и те и другие служат одному и тому же?
Дело в лоббировании потенциально доходных интересов и законов для партии победителя
Например, одна партия курирует один ВПК, другая — другой. На перемену мест слагаемых ничего не повлияет. Так же, как и мнение каждого отдельно взятого гражданина демократических Штатов. Это снова к тому, что США уходят от демократии.
Элита у американского руля тратит деньги налогоплательщиков на ненужные войны, открывает границы США и впускает в страну тысячи попрошаек. Вы видите ролики о том, как чернокожие в открытую обносят магазины? Так вот, это все потворство преступности в лице этих самых переселенцев.
Об экономике думают меньше, а городов-призраков вроде Детройта все больше. Кстати, такие места часто превращаются в гетто. Мечты и надежды десятков миллионов трудолюбивых американцев растоптаны, а глупые попытки превратить США в мультикультурную страну превратили их в дыру с отдельными островками с чистыми улицами и комфортной жизнью.
Государство медленно превращается в полицейского с престарелыми безумцами у власти
Плечи Байдена не выдерживают навалившихся промахов с геополитическими играми, и свободным американцам не нужны эти проблемы. Они хотят как раньше, чтобы к их мнению прислушивались, но в современной демократии этого больше нет.
А вот яркий пример — закон по принуждению детей к смене пола, принятый в Вашингтоне. Многим родителям такие нововведения пришлись не по вкусу, но их никто не слушает, а детей могут и отнять. Американские СМИ уже называют все это «ущербной демократией в банановой республике».
Там только и задаются вопросом, будут ли власти провоцировать конфликт с Россией, Ираном и Китаем, и замеряют штангенциркулем толщину кошелька из-за растущей гиперинфляции.
На выборах победит в итоге тот, кто пообещает мирное небо, доступное жилье, рабочие места и высокие пособия. Но с учетом приближающегося мирового финансового кризиса, банкротства американских банков, космического долга это будут только обещания.
Мое имя Иван Бер, будьте здоровы и поддерживайте друг друга.
США
Дональд Трамп
Выборы президента США
Джо Байден
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