Эксклюзив 07 июля 2023, 02:07 Предвыборная кампания в США — 2024. Как поживает демократия? Обозреватель «360» Иван Бер: на выборах в США победит тот, кто пообещает мирное небо

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США всегда позиционировали себя как демократическую страну со свободолюбивыми гражданами. Однако внешняя политика Вашингтона последних лет слишком тяжелым грузом легла на плечи простых американцев. Граждане Соединенных Штатов хотят «как раньше» — чтобы к их мнению прислушивались. Но есть ли это в современной демократии, объяснил обозреватель Иван Бер объяснил в авторской колонке для «360».

Далее — прямая речь

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Времена, когда любой родившийся в США гражданин мог стать президентом, прошли. Теперь это битва кланов, например Трампы против Байденов. До президентских выборов в Америке еще полтора года, а борьба идет не хуже, чем между Хэтфилдами и Маккоями во времена Дикого Запада. И чем чернее пиар-кампании, тем лицемернее выглядит американская демократия.

Истинная демократия обнажилась в битве «двух динозавров»

Стабильность политсистемы рушится из-за правонарушений обоих претендентов. Байден обвиняет Трампа в организации нападения на Капитолий и якобы изнасиловании журналистки Джейн Кэролл. Трамп предъявляет Байдену, что во времена президентства Барака Обамы его сын активно брал деньги с зарубежных политиков и бизнесменов за право встретиться со своим отцом.

А в гараже Джо нашли стопку секретных документов времен его вице-президенства. И вот тут самое интересное: экс-президента Трампа уже затаскали по судам, в то время как с Байдена снимают все обвинения.

РИА «Новости»

Это называется выборочным правосудием, и американцы не слепые: они понимают, что происходит. Клан Байдена пытается обойти законы демократического общества, а это уже сильно похоже на автократию.

А сами американцы за кого?

Гражданам США, по сути, неинтересны оба кандидата. Рейтинг доверия к Байдену за полтора года опустился ниже 40% из-за отправки сумасшедших сумм на Украину, растущей инфляции и преступности. Трампом тоже не особо восхищались, но он, по крайней мере, знает, где выход с трибуны, и обещает в случае своей победы на выборах остановить военный конфликт на Украине.

Республиканцы очень не хотят авторитарной демократии. Предчувствуя возможную махинацию с голосованием во время выборов, Республиканская партия пытается ввести серьезные ограничения на почтовое голосование и досрочные выборы на уровне американских штатов. Только в феврале 2021 года в 43 штатах США находились более 250 законопроектов о таком ограничении.

Была попытка продавить «цветной» кейс

Видели же постоянную спутницу старика Джо Камалу Харрис? Бывший член палаты представителей конгресса США от Демократической партии Тулси Габбард считает, что вице-президентом ее сделали, чтобы получить поддержку «цветных» на выборах либо при переизбрании Камалы в роли преемника (это если Байден победит на выборах, а потом внезапно сляжет).

РИА «Новости»

Мать Камалы Харрис из Индии, отец — с Ямайки. И неважно, что она всего два года пробыла на посту сенатора, а перед этим проработала прокурором в Калифорнии. Демократы даже готовы принять как можно больше мексиканцев, но с тем условием, что они обязательно придут проголосовать за Джо Байдена.

Гражданам США такая инициатива, конечно, не понравится, ведь латиносы, как правило, умножают очки и без того растущей преступности на два. Зачем вообще эта битва республиканцев с демократами, ведь при любом раскладе и те и другие служат одному и тому же?

Дело в лоббировании потенциально доходных интересов и законов для партии победителя

Например, одна партия курирует один ВПК, другая — другой. На перемену мест слагаемых ничего не повлияет. Так же, как и мнение каждого отдельно взятого гражданина демократических Штатов. Это снова к тому, что США уходят от демократии.

Элита у американского руля тратит деньги налогоплательщиков на ненужные войны, открывает границы США и впускает в страну тысячи попрошаек. Вы видите ролики о том, как чернокожие в открытую обносят магазины? Так вот, это все потворство преступности в лице этих самых переселенцев.

Об экономике думают меньше, а городов-призраков вроде Детройта все больше. Кстати, такие места часто превращаются в гетто. Мечты и надежды десятков миллионов трудолюбивых американцев растоптаны, а глупые попытки превратить США в мультикультурную страну превратили их в дыру с отдельными островками с чистыми улицами и комфортной жизнью.

Государство медленно превращается в полицейского с престарелыми безумцами у власти

Плечи Байдена не выдерживают навалившихся промахов с геополитическими играми, и свободным американцам не нужны эти проблемы. Они хотят как раньше, чтобы к их мнению прислушивались, но в современной демократии этого больше нет.

РИА «Новости»

А вот яркий пример — закон по принуждению детей к смене пола, принятый в Вашингтоне. Многим родителям такие нововведения пришлись не по вкусу, но их никто не слушает, а детей могут и отнять. Американские СМИ уже называют все это «ущербной демократией в банановой республике».

Там только и задаются вопросом, будут ли власти провоцировать конфликт с Россией, Ираном и Китаем, и замеряют штангенциркулем толщину кошелька из-за растущей гиперинфляции.

На выборах победит в итоге тот, кто пообещает мирное небо, доступное жилье, рабочие места и высокие пособия. Но с учетом приближающегося мирового финансового кризиса, банкротства американских банков, космического долга это будут только обещания.

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