Эксклюзив 24 августа 2023, 13:34 Представитель олигархии или ставленник Запада. Кто станет новым министром обороны Украины? Политолог Гуреев: Минобороны Украины вместо Резникова может возглавить Кубраков Министерство обороны Украины

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Слухи о том, что украинский президент Владимир Зеленский ищет замену главе Минобороны Алексею Резникову уже давно муссируются в СМИ. Политолог Данила Гуреев рассказал «360», что больше всего шансов есть у вице-премьера по вопросам восстановления Украины Александра Кубракова.

Как стать украинским министром

По словам Гуреева, чтобы стать крупным украинским политиком необязательно иметь административный ресурс или электоральный голос. Достаточно обладать большим финансовым капиталом и возможностями собрать свою команду. Можно «самому либо купить место, либо пролоббировать свое выдвижение».

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«Один из крупных игроков — Алексей Резников. Он смог очень грамотно благодаря финансовой поддержке продвинуться на должность министра обороны и сформировать сеть среди внутриполитической системы Украины для более плотного контакта с властью, для невозможности отрыва его от политического курса страны», — отметил собеседник «360».

По его мнению, как глава военного ведомства Резников оказался крайне неэффективным.

«Он по большей части прославился своими финансовыми махинациями и крупными информационными поводами», — напомнил эксперт.

Найти виноватого

У ВСУ есть огромное количество трудностей, связанных с неудавшимся контрнаступлением, неэффективностью украинских систем ПВО, добавил политолог.

«Необходимо найти козла отпущения, для того чтобы свалить все внутриполитические проблемы Украины на конкретного человека. Скорее всего, Алексей Резников станет таким вот козлом отпущения, на котором будут отыгрываться», — считает Гуреев.

По его словам, Резникова не будут полностью убирать из политической жизни Украины, уголовных дел против него тоже, скорее всего, не будет.

«Его просто переставят с одной должности на другую», — заявил эксперт.

Кто сменит Резникова

Среди возможных кандидатов на пост главы Минобороны Украины называют имена министра по вопросам стратегических областей промышленности Александра Камышина и вице-премьера Украины Александра Кубракова.

«Камышин из другой олигархической группы. Он напрямую связан с именем Рената Ахметова. Кубраков человек из нового времени. Он в первую очередь относится к системе более западной. Проходил обучение за границей, довольно хорошо осваивал гранты, напрямую связан с западными спецслужбами», — пояснил Гуреев.

Кубраков, по мнению собеседника «360», имеет больше шансов, так как будет работать в интересах Соединенных Штатов.

«Уверен, что западные коллеги Украины будут продвигать Кубракова как можно быстрее и эффективнее. В этой гонке за пост министра обороны Украины я бы сделал ставку на него», — заключил политолог.

Накануне Зеленский отказался давать комментарии на тему возможной отставки Резникова. Украинский лидер подчеркнул, что указ еще не подписан. Об этом сообщило РИА «Новости».