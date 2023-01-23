Мир 23 января 2023, 02:07 Православные встретили Крещение, увольнение Арестовича, умерла Лоллобриджида. Неделя в фотогалерее Главные события России и мира с 16 по 22 января 2023 года — в фотогалерее «360» РИА «Новости»

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Православные христиане отметили праздник Крещения. Погода удивила верующих отсутствием сильных морозов. Алексей Арестович покинул пост советника офиса президента Украины. После ухода со службы взгляды на положение дел в зоне проведения спецоперации у него изменились. Звезда мирового кино Джина Лоллобриджида умерла в 95 лет. В последний путь актрису проводили под кадры с ее лучшими ролями.

Православные отметили Крещение традиционным купанием. / Пресс-служба губернатора Московской области Алексей Арестович уволился после скандальных заявлений о взрыве в Днепропетровске. / РИА «Новости» Актрису Джину Лоллобриджиду похоронили в Италии. / РИА «Новости» ВСУ нанесли удар по Донецку. Полностью разрушен жилой дом. / РИА «Новости» Русские могилы на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа требуют оплаты. / РИА «Новости» Российские войска начали поход на Артемовск. / РИА «Новости» Глава МВД Украины погиб при крушении вертолета. / РИА «Новости» Актриса Лариса Удовиченко попала в больницу. / РИА «Новости» Путин встретился с ветеранами и блокадниками. / Пресс-служба Кремля Контактная группа Рамштайн не смогла принять решение по танкам для ВСУ. / РИА «Новости» Шар с пассажирами застрял на деревьях в горах Сочи. / РИА «Новости» Сожженный Коран в Стокгольме поставил под сомнение вступление Швеции в НАТО. / Twitter Футболиста Дани Алвеса арестовали по делу об изнасиловании. / РИА «Новости»

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Об этих и других событиях, которые произошли в России и мире с 16 по 22 января 2023 года, — в фотогалерее «360»

Крещение без морозов

Прогнозы синоптиков о теплой погоде в Крещенский сочельник в Москве и Московской области полностью оправдались. В этом году традиционные купания прошли при достаточно комфортной температуре.

В Подмосковье для верующих организовали сразу 225 мест, где можно было окунуться. Все купели оборудовали фонарями и настилами, специальными шатрами для обогрева и переодевания. Всего на иордани пришли более 217 тысяч человек. Но окунуться в холодную воду решили не все. Часть верующих приняли участие в общей молитве или набрали освященную воду.

Также в Московской области в прорубь окунулся президент России Владимир Путин. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что глава государства соблюдает эту традицию каждый год.

В столичном регионе крещенские купания прошли без происшествий. А вот на Урале одного мужчину пришлось спасать. Во время погружения в холодную воду житель Нижнего Тагила потерял сознание. Из проруби его достали очевидцы и передали дежурившим на месте медикам.

Специалисты Минздрава предупреждали, что людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями от крещенских купаний лучше отказаться. Погружение в холодную воду станет стрессом для организма. Поэтому лучше просто умыться в проруби.

Арестович сменил пластинку

Главный спикер украинских властей Алексей Арестович покинул свой пост. Причиной стало его заявление о том, что ракета попала в дом в Днепропетровске из-за работы системы противовоздушной обороны Украины. Эти слова вызвали критику среди украинских депутатов. Член фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко объявил, что начал собирать подписи за отставку Арестовича.

Советник офиса президента Украины позже сказал, что якобы ошибся в своем высказывании. Он подчеркнул, что в его лице оппозиция начала атаку на действующую власть в стране ради заработка очков в преддверии выборов. Дожидаться окончания сбора подписей Арестович не стал и написал заявление об уходе с поста. Офис президента Украины Владимира Зеленского препятствовать ему не стал и принял отставку.

Освобожденный от обязательств Арестович резко сменил свою риторику. Во время очередного выступления он заявил, что после 14 января появились большие сомнения в победе ВСУ.

Ушла звезда Лоллобриджида

Блиставшая в роли Эсмеральды в «Соборе Парижской Богоматери» и Аделины в картине «Фанфан-Тюльпан» итальянская актриса Джина Лоллобриджида умерла на 96-м году жизни. Министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано назвал звезду «главной героиней более чем полувековой истории итальянского кино».

Свою карьеру в кинематографе дочь простого мебельщика начала после Второй мировой войны и быстро покорила зрителей своей красотой и харизмой.

Гражданская панихида прошла в зале одного из музеев на Капитолийском холме в Риме. Около гроба установили фотографии актрисы, а позади поставили большой экран, где показали отрывки из фильмов с ее лучшими ролями.

Похоронили Лоллобриджиду на кладбище ее родного города Субиако. Местные власти организовали там кенотаф, куда поместили гроб с телом актрисы.

Донецк под ударом

Утром в понедельник, 16 января, украинские боевики выпустили по Калининскому району Донецка три ракеты реактивной системы залпового огня. Мэр города Алексей Кулемзин уточнил, что о попадании в жилой дом в районе молокозавода сообщили местные жители. Также пострадали супермаркет и аптека.

Одно из зданий после попадания оказалось полностью разрушено. Для разбора завалов на место прибыли спасатели, чтобы найти выживших и помочь им выбраться. Но как только специалисты приступили к работе, ВСУ возобновили обстрел.

В Народной милиции ДНР заявили, что украинские военные выпустили ракеты вслепую. Помешала низкая облачность и туман, а проверить новую партию снарядов из западных стран было необходимо. О человеческих жизнях ВСУ не задумываются.

Тело первого погибшего под завалами жилого дома спасатели нашли только к вечеру. Это оказался мужчина, чью личность установить не смогли. Утром на следующий день сотрудники МЧС достали тела еще двух женщин.

Мертвым не дали покоя

Википедия

Кладбище в парижской коммуне Сент-Женевьев-де-Буа известно могилами русских классиков. Там похоронили в том числе писателей Ивана Бунина, Зинаиду Гиппиус, Дмитрия Мережковского, балетного артиста Рудольфа Нуреева, режиссера Андрея Тарковского. Часть некрополя отведена под могилы участников Белого движения. Отдельно похоронены члены казачества и кадеты.

Могилам много лет. По закону коммуны, оплачивать уход за ними должны родственники. В противном случае захоронения ликвидируют. Оплату до последнего времени проводило посольство России в Париже, но введенные санкции не позволили муниципалитету брать государственные средства старны.

Дипломаты призвали мэрию и общественность войти в положение и не тревожить мертвых из-за политических разногласий живых.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова призвала власти Франции одуматься. Она подчеркнула, что не надо воевать с мертвыми представителями русской эмиграции.

Глава Россотрудничества Евгений Примаков поспешил всех успокоить. Он отметил, что деньги у посольства прекратили брать временно. Сносить и ломать могилы никто не станет, а средства для оплаты соберут за счет частных пожертвований.

После этих слов здравый смысл вернулся к французским чиновникам. Представитель мэрии Сент-Женевьев-де-Буа Элоди Соль заявила, что все могилы останутся на кладбище. А обслуживание и поддержку состояния территории некрополя муниципалитет возьмет на себя.

Подход к Артемовску

После освобождения Соледара на минувшей неделе российские войска перешли в наступление в Донецкой Народной Республике. Временно исполняющий главы ДНР Денис Пушилин в понедельник, 16 января, сообщил, что под контроль российских сил перешло село Верхнее Водяное. Он подчеркнул, что в ближайшие дни освобождение новых населенных пунктов продолжится. И оказался прав.

Спустя четыре дня под контроль российских сил перешло село Клещеевка, которое находится в девяти километрах от Артемовска.

Пушилин добавил, что в ближайшее время Артемовск окажется полностью окружен.

Западные СМИ со ссылкой на источники в администрации президента США сообщили, что украинские власти предостерегли от попытки обороны города. Так как потери, которые понесут ВСУ, окажутся очень сильными. Минобороны Великобритании отметило, что Артемовск может стать одной из главных площадок театра военных действий.

Небоевые потери Украины

Вертолет спасательных служб потерпел крушение в городе Бровары в пригороде Киева. На его борту находились министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и еще пять сотрудников ведомства. Также на месте погибли три члена экипажа.

Остальными жертвами стали четверо гражданских, в том числе один ребенок. Ранения различной степени тяжести получили 25 человек, в том числе 10 детей. Всех пострадавших доставили в больницу, несколько человек попали в реанимацию.

Украинские правоохранители завели уголовное дело. По словам советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, рассматриваются три версии причины крушения: диверсия, техническая неисправность и нарушение правил безопасности полетов.

Травмы Удовиченко

Википедия

Поклонников творчества народной артистки России Ларисы Удовиченко напугали новости о том, что актриса попала в больницу с переломом позвоночника. Сама звезда информацию об этом скрывала, но правда быстро появилась на поверхности.

В конце декабря Удовиченко не смогла отправиться с гастролями в Петрозаводск для участия в спектакле «Новогодний переполох». О замене актрисы сообщил сервис по продаже билетов, который случайно или по незнанию раскрыл причины отсутствия актрисы.

«Народная артистка России Лариса Удовиченко попала в больницу с переломом позвоночника», — говорилось в сообщении.

Сама актриса наотрез отказалась общаться с журналистами. Ее коллеги тоже не стали раскрывать информацию о состоянии ее здоровья. Только спустя несколько дней друг Удовиченко, артист Эвклид Кюрдзидис заявил, что она проходит реабилитацию после операции на позвоночнике.

В воскресенье, 22 января, Лариса Удовиченко уточнила, что перенесла компрессионный перелом позвоночника. Сейчас она прекрасно себя чувствует и не теряет присутствия духа.

Рамштайн не договорился по танкам

На прошедшей неделе в Германии министры обороны 50 страны в восьмой раз собрались на базе Рамштайн, чтобы обсудить поставки оружия на Украину. Главной интригой встречи стал вопрос о том, получат ли ВСУ немецкие танки Leopard.

С требованием дать согласие на отправку ВСУ танков к властям Германии неоднократно обращалась Польша. Премьер-министр Матеуш Моравецкий, не добившись ответа от канцлера ФРГ Олафа Шольца, пригрозил, что отправит Leopard на Украину без согласия Берлина. Новый министр обороны Германии Борис Писториус назвал такое поведение «недружественным» и пригрозил последствиями.

С просьбой к властям европейской страны обращались и США. Американские военные пояснили что их танки дороги в обслуживании и требуют большого объема топлива, а значит, окажутся бесполезными для украинских военных. Но эта риторика Вашингтона немцев не убедила.

Вице-канцлер Германии и министр экономики Роберт Хабек заявил, что его страна не станет единственной, кто согласится на поставку тяжелых боевых машин на Украину. Он предложил американцам подумать и тоже направить свои танки, чтобы Украина получила Leopard.

В ходе заседания на базе Рамштайн выяснилось, что против поставок танков на Украину выступила не только Германия, но и ряд других стран. Об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус. Он добавил, что на всякий случай дал поручение провести инвентаризацию боевых машин, чтобы точно знать, сколько есть в наличии.

Отсутствие решения не устроило польского премьера Моравецкого. Он заявил, что рассматривает вариант создания коалиции стран, которые окажут готовность поставить немецкие танки Leopard, если сама Германия не станет этого делать. Берлин начал сдавать свои позиции. Министр иностранных дел страны Анналена Бербок заявила, что власти не станут препятствовать, если Польша решит передать свои немецкие танки Украине.

Путин встретился с блокадниками

На этой неделе исполнилось 80 лет со дня прорыва блокады Ленинграда. Президент России Владимир Путин свою рабочую поездку в Санкт-Петербург начал с возложения цветов к мемориалу «Рубежный камень» на Невском пятачке в Ленинградской области в память о погибших.

После российский лидер посетил Пискаревское кладбище, где похоронен умерший во время блокады его старший брат. Следующей точкой стал Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда, где президент встретился с ветеранами и блокадниками.

В ходе общения с жителями северной столицы Путин отметил, что будущие поколения не должны забывать, что произошло в годы Великой отечественной войны.

Он назвал сохранение исторической памяти необходимым, чтобы не допустить повторения трагедий и ошибок прошлого, а также заранее предугадать и принять меры для возникающих угроз. Поделился российский лидер и личной историей про то, как у его мамы во время блокады украли хлебную карточку.

Комментируя ход спец, Путин заявил, что победа России неизбежна.

С горящим Кораном на перевес

В Стокгольме в минувшую субботу, 21 января, прошли сразу две антитурецкие акции. Ультраправый политик Расмус Палудан со своими сторонниками сжег Коран напротив турецкого посольства. В это же время, в центре шведской столицы против вступления страны в НАТО вышли представители курдской диаспоры. Собравшиеся растоптали портрет лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Акции вызвали настоящую ярость у властей исламской республики. Министерство иностранных дел Турции выпустило официальное заявление, в котором обвинило власти Швеции в нарушении взятых на себя обязательств, прописанных в соглашении о вступлении в НАТО.

Глава президентского управления по коммуникациям Турции Фахреттин Алтун напомнил, что Северная Македония ждала одобрения на вступление в Североатлантический альянс 10 лет. Причиной было наложенное республикой вето в связи с названием страны. Алтун добавил, что одобрение заявки Швеции Турцией «займет столько времени, сколько потребуется.