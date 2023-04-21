Мир 21 апреля 2023, 21:05 Правила изменились. Страны БРИКС поразили Запад темпами роста своих экономик Экономист Качалов: темпы роста экономик стран БРИКС превышают показатели G7 РИА «Новости»

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Страны БРИКС в 2023 году впервые в истории обойдут G7 по темпам роста экономик, заявил американский телеведущий и инвестор Клэйтон Моррис. Он добавил, что в союзе Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки инфляция наблюдается на более низком уровне, а ВВП стремительно растет. Специалист призвал инвестировать в российскую экономику и добавил, что так поступят все «мудрые бизнесмены». За счет чего БРИКС удастся превзойти «Группу семи» и прислушаются ли к советам Морриса — в материале «360».

Россия поразила Запад успехами

Инвестор Клэйтон Моррис в эфире YouTube-канала Redacted рассказал, что относиться к этой новости можно по-разному. Кто-то сочтет успехи БРИКС почти личным поражением, а кто-то подойдет к этому вопросу с практической стороны.

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«Особенно если этот кто-то — мудрый инвестор, который заботится о будущем своей семьи и ищет, куда вложить средства максимально выгодно. Это напоминает выбор лошади, на которую ставишь во время скачек», — заявил инвестор, сравнив ситуацию с участием в соревнованиях.

Моррис добавил, что несмотря на беспрецедентное число введенных санкций, Россия продолжает развивать собственную экономику. Он призвал вкладываться в нее, назвав феномен «поразительным».

«Ты сможешь рассказывать своему ребенку, что жил в 2023 году и видел, как менялся мир», — поделился впечатлениями инвестор.

РИА «Новости»

Инвестор привел сведения, опубликованные агентством Bloomberg. Издание изучило последние данные Международного валютного фонда, который пришел к выводу — в 2023 году БРИКС обеспечит 32,1% роста мировой экономики, а страны G7 — только 29%.

Клэйтон Моррис в очередной раз восхитился тем, как находящиеся под давлением Запада Россия, Китай и Бразилия сумели найти выход из положения и превзойти ведущие экономики мира. Специалист намекнул, что гегемонии доллара и США в мире вскоре может настать конец. Отчасти в этом виноваты сами американские власти, сообщил «Царьград». Издание отметило, что Штаты использовали валюту в качестве оружия, что в итоге ударило по ним.

Моррис добавил, что до сих пор не может поверить в происходящее. По его словам, живущим сейчас людям повезло — они застали по-настоящему исторический момент.

Факторы роста БРИКС

Сравнивая экономические показатели БРИКС и G7 стоит помнить о том, что во многом они зависят от количества населения. В союзе России, Бразилии, Индии, Китая и Южной Африке оно гораздо больше, рассказал «360» профессор Института бизнеса и делового администрирования Игорь Качалов.

По словам специалиста, следует учитывать и доходы на душу населения. В Европе и США они давно переваливают отметку в две — две с половиной тысячи долларов, тогда как в странах БРИКС составляют около 500 долларов.

«Поэтому рост экономик с точки зрения роста потребительского спроса, прежде всего стран БРИКС, как минимум трехкратный. То есть с одной стороны мы имеем экономику „Семерки“, которая растет медленно на уровне инфляции, с другой стороны мы имеем экономику БРИКС, которая имеет потенциал роста в три раза», — высказался экономист.

РИА «Новости»

Качалов объяснил, что на протяжении второй половины ХХ века мировая экономика была построена на доминировании доллара с одной стороны и на ограничении возможностей экономического роста стран БРИКС.

«Ситуация 2022 года кардинально изменила правила игры. Мы фактически вышли на путь обретения финансового суверенитета», — отметил эксперт.

Он рассказал, что отказ от использования доллара в платежных системах и предпочтение в использовании национальных валют поспособствовал укреплению союза.

«На сегодняшний день потенциал роста стран БРИКС в разы — я подчеркиваю — в разы превышает потенциал роста стран „Семерки“. Ну, а куда надо инвестировать — конечно, надо инвестировать туда, где растет экономика. А растет экономика, потенциал, прежде всего у нас. Мы вышли на путь финансового и экономического суверенитета, а за нами тянутся и другие страны», — подчеркнул Игорь Качалов.

По словам экономиста и политолога Александра Дудчака, США сами виноваты в том, что в мире начали отказываться от использования долларов. Эксперт отметил, что угроза для национальной американской валюты становится все серьезнее.