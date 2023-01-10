Эксклюзив 10 января 2023, 18:54 🛢Правда о стоимости российской нефти. Не нужно слепо верить Bloomberg Публицист Новоселов опроверг статью в Bloomberg о подешевении нефти Urals ниже 40 долларов РИА «Новости»

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Многие российские СМИ опубликовали новости о падении цен на нефть Urals ниже 40 долларов за баррель и «крошечном пуле» ее покупателей. Хотя для России подходит и эта цена, ситуация обстоит совершенно иначе. Как именно — публицист Иван Новоселов рассказал в эксклюзивной колонке для «360».

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Далее — прямая речь.

Волна началась с материала американского издания Bloomberg, ссылавшегося на информацию о продаже крупной партии российской нефти по цене 38,7 доллара за баррель. Эта публикация — отличный пример того, как западные СМИ берут одно исключение и выставляют его как правило.

Реальная цена российской нефти Urals составляет более 50 долларов и колеблется в коридоре между 50 и 60 долларами уже больше месяца.

Цены на российскую нефть Urals

На экспорт ископаемого топлива приходится треть доходов бюджета России, но все не так страшно, как кажется. Если цены останутся на нынешнем уровне, у нас возникнет дефицит бюджета, не превышающий десяти процентов. Этот дефицит можно компенсировать простым повышением курса доллара до уровня в 75-80, и, вероятно, правительство обеспечит именно такие показатели.

Однако все может оказаться еще лучше. Urals — не единственный экспортный сорт российской нефти. Так, цена на марку Sokol превышает 70 долларов, а на марку ESPO составляет более 68 долларов. Так что средняя экспортная цена отечественной нефти намного выше котировок Urals.

Российские поставки в Азию постепенно переключаются на эти сорта, и на них не влияют различные санкции и ценовые потолки.

Цена на марку Sokol превышает 70 долларов, а на марку ESPO составляет более 68 долларов

Что все это значит?

Во-первых, не нужно слепо верить Bloomberg. Издание играет с фактами и выставляет исключения за правило.

Это типичный для западной прессы прием, и очень жаль, что многие российские СМИ помогли распространить эту дезинформацию.

Во-вторых, дешевой нефти не будет.

У России сложились хорошие отношения с Организацией стран — экспортеров нефти, и картель не будет наращивать добычу. В США — свои проблемы. Байден израсходовал большую часть национального стратегического резерва на поддержку популярности своей партии, и теперь стране нужно восполнять этот резерв. Они просто не могут влиять на нефтяной рынок. Более того, в этом году экономика Китая открывается после почти трехлетнего локдауна, что создаст еще более высокий спрос на энергоресурсы.

РИА «Новости»

В-третьих, у проблем есть решения.

Во время переходного периода Россия будет прибегать к любым методам для сохранения экспорта на необходимом уровне. Это и создание новых сортов нефти, и работа с посредниками, и, разумеется, продажа с транспортировкой за счет покупателя, благодаря чему появляются такие большие скидки, как описанная в Bloomberg.

Ключевое слово — «переходный период». Вместе с азиатскими партнерами Москва работает над созданием альтернативной системы перевозок и страхования, которая не будет зависеть от Запада и его санкций. Это уничтожит казавшуюся несокрушимой монополию Запада на рынке перевозок и сделает падение сложившегося миропорядка еще на один шаг ближе.

Более того, даже если бы сообщения Bloomberg были правдой, это не стало бы катастрофой для современной России.

Сейчас страна намного меньше зависит от цен на нефть, чем в предыдущие периоды дешевого топлива. На нефтегазовые доходы приходится треть бюджета, национальный долг невелик, и отечественная экономика может пережить несколько лет бюджетного дефицита без серьезных проблем. Мы это уже сделали после «крымских» санкций.