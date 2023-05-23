Мир 23 мая 2023, 23:50 ЕСПЧ обязал Румынию признать однополые браки. Права ЛГБТ посчитали выше законов страны Политолог Коровин: требование ЕСПЧ к Румынии о признании однополых браков расчеловечит ЕС РИА «Новости»

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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) потребовал от Румынии принять закон о признании и защите однополых браков по жалобам 21 пары, которые не смогли добиться легализации своих отношений в национальных судах. Нормы об однополых партнерствах в стране действительно нет, как и в некоторых других государствах ЕС. Попытка Брюсселя подогнать всю Европу под единый стандарт закончится потерей национальной идентичности многих народов. Допускать этого никто не захочет, поэтому само существование Евросоюза становится вопросом времени.

Румынский брак

Жалобы в ЕСПЧ о невозможности оформить свои отношения направила 21 однополая пара. В своих заявлениях истцы заявили, что не имеют права на защиту личной жизни из-за отсутствия законодательной нормы о признании их статуса семьи.

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Они указали, что состоящие в партнерских отношениях люди не могут оформить совместные кредиты и семейные медицинские страховки, а также наследовать имущество и посещать в больницах друг друга. Все попытки зарегистрироваться через загсы окончились отказами.

В Гражданском кодексе Румынии указано, что зарегистрировать свои отношения могут только мужчина и женщина. Остальные союзы запрещены.

В опубликованном на сайте ЕСПЧ постановлении говорится, что правительство страны обязано выбрать любую форму, которая обеспечит защиту однополых пар.

Ни один из аргументов, которые представило правительство, судьи не приняли, посчитав, что права и интересы заявителей важнее, а возможность легализации такого вида союзов не повлияет на обычные семьи.

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Давление Европы

В странах Европейского союза однополые браки разрешены далеко не везде, но при этом действует разрешение на так называемые гражданские союзы. Это легализованные отношения людей одного пола, за исключением прав на усыновление детей. Но норма существует не везде.

Полный запрет на признание однополых браков и союзов действует в семи государствах — членах ЕС: Латвии, Литве, Словакии, Болгарии, Венгрии, Польше и Румынии.

Эстония стала первой из стран бывшего Советского Союза, которая приняла закон о легализации гражданских союзов однополых пар. Также в стране признают браки двух мужчин или двух женщин, заключенных за рубежом.

Отказывающиеся признавать однополые отношения страны руководство ЕС наказывает. В 2019 и 2020 году сразу несколько областей Польши объявили себя зонами свободными от ЛГБТ. В ответ Европейская комиссия пригрозила остановить финансовую помощь в рамках регионального развития, средства из которых шли на строительство дорог, модернизацию предприятий, строительство школ и больниц.

Pxhere

К окрику Брюсселя о недопустимости дискриминации присоединились и другие страны Европы, которые начали разрывать ранее заключенные контракты о сотрудничестве. Под нажимом ряд областных парламентов начали массово отменять принятые решения о введении свободных от ЛГБТ зон.

Давление Еврокомиссии министр юстиции Польши Збигнев Зебро назвал шантажом и попыткой экономического насилия в отношении регионов, которые приняли решения для защиты традиционных семей.

Противостояние расчеловечиванию

Вопросы признания или непризнания однополых браков находятся в сфере компетенции правительства суверенных стран. Но руководство Евросоюза пытается подогнать все государства под единый либеральный стандарт расчеловечивания.

В случае с Румынией провернуть подобное будет очень сложно, потому что это самая православная страна всего ЕС, заметил в беседе с «360» директор Центра геополитических экспертиз, политолог Валерий Коровин.

Он подчеркнул, что по всем проведенным в Румынии опросам подавляющее большинство населения считает себя православными.

Православие — это то, что делает румын румынами и не дает им скатиться в статус постлюдей, таких вот бесполых, атомарных биологических дискретных единиц. Это и есть экзистенциальный выбор народа. Если жители страны считают себя общностью, которая хранит традиции, обычаи и идентичность своих предков, то сохранение своей сущности становится для них вопросом выживания. Валерий Коровин политолог

Если румыны подчинятся требованиям ЕС, добавил Коровин, то на месте их страны с национальным составом рано или поздно появится юго-восточная провинция № 15 Европейского постчеловеческого объединения.

«Отказ Румынии, а также Венгрии и Польши, внедрить у себя расчеловечивающие стандарты, которые Брюссель навязывает всей Европе, станет началом финала всего этого эксперимента», — заявил политолог.

Он пояснил, что попытка руководства ЕС подогнать все страны под одно лекало приведет к полному исчезновению многонационального разнообразия Европы.

«Останется кишащая биомасса, плавильный котел европейского постчеловечества, где не важно, кем ты был, а важно, кем ты стал», — обратил внимание собеседник «360».

Коровин подчеркнул, что пока стран, отказавшихся подчиниться этим требованиям, в Европе немного. Но к ним вполне могут присоединиться остальные, которые не станут жертвовать своей идентичностью ради диктата Брюсселя.