Эксклюзив 05 февраля 2024, 21:43 Пожар в публичном доме. Отставка Залужного не изменит ситуацию на Украине Блогер «Голос Мордора»: фигуру Залужного раздули, это обычный бандеровец Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что руководству страны необходима перезагрузка. Речь идет о возможной отставке главкома ВСУ Валерия Залужного — разговоры об этом идут не первый месяц. Однако вместе с военачальником своих должностей могут лишиться и другие высокопоставленные чиновники. Как заявил в колонке для Telegram-канала «360» автор Telegram-канала «Голос Мордора», эти перестановки не изменят ситуацию в украинской армии и в стране в целом.

Далее — прямая речь.

Тут прекрасные новости появились — сам пан гетьман Зеленский заявил, что руководству Украины нужна «перезагрузка». Мол, не только с Залужным нужно попрощаться, но еще и со многими другими персонажами этого цирка, включая главу Генштаба Украины и премьер-министра.

Получается, что все слухи, которые циркулировали вокруг отставки Залужного, были правдой, как бы в руководстве Украиной ни пытались это опровергнуть. Впрочем, такое уже происходит не первый раз. Но к тому, что там врут, мы все давно привыкли, а вот интересно, что же по существу вопроса — смогут ли перестановки в военном и гражданском руководстве изменить ситуацию?

Извините, но тут сразу вспоминается публичный дом, в котором ради повышения посещаемости, а, стало быть, и прибыли, руководство переставляет кровати. Зеленский в этом плане более прогрессивен и решил поменять проституток.

IMAGO/Chris Emil Janssen/Global Look Press

Только есть две проблемы — новые проститутки по своим моральным и профессиональным качествам ничем не отличаются от старых, а еще — в публичном доме пожар. Да такой, что пожарные приехали, посмотрели и сказали: «Да ну его на фиг» и пошли пить пиво в баре через дорогу. Пусть пожар тушится методом самовыгорания (кстати, тоже украинское ноу-хау). А для веселья кто-то из пожарных время от времени выскакивает из бара и плескает в пожар бензином — ну, чтоб горело веселее.

Примерно в таком состоянии сейчас находится и Украина. Уже и потолок обвалился, стены пылают, дым, вонь, огонь, а руководство публичного дома занято кадровым вопросом.

Кс слову, того же Залужного менять не на кого. Они и сам далеко не [русский полководец Александр] Суворов, и не [германский и прусский военачальник граф Хельмут Карл Бернхард фон] Мольтке, и все его успехи — контрнаступ в Харьковской области, который удался лишь благодаря неготовности российских войск. Но фигуру Залужного раздули — как жабку через трубочку, вставленную в одно место.

Портреты «головнокомадувача» на обложках западных изданий, и даже Time сделали из него настоящего украинского военного гения. А между тем это обычный бандеровец, и останься он в Советской армии, где изначально служил и учился, его максимум — комбат, да и то только потому, что национальный кадр.

Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/Global Look Press

Но другие фигуры в военном руководстве Украины еще более некомпетентны и кровожадны, даже в сравнении с мясником Залужным, про которого почему-то говорят, что он бережет солдат. Как бережет — прекрасно видно по украинским кладбищам.

То же самое и в гражданском руководстве. Пани [Оксана] Маркарова, нынешний посол Украины в США, которую прочат в премьеры, отличается от [Дениса] Шмыгаля только тем, что более близка к американской заднице, не более того. А что касается руководства экономикой Украины, то тут есть один простой вопрос: «А какой экономикой?»

Так что пусть бордель уже догорит до пепла. Там спасать уже нечего. А потом надо будет расчистить место и открыть что-нибудь полезное — например, булочную.