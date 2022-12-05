Мир 05 декабря 2022, 21:31 Демонстрации в Монголии как повод для революции. Что спровоцировало жителей Улан-Батора выйти на улицы Политолог Саттори: жителей Монголии на протесты спровоцировала коррупция на фоне инфляции Telegram

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В столице Монголии уже несколько дней не утихают демонстрации. Они начались на фоне сообщений о кражах угля в стране, направляемом на экспорт в Китай. По некоторым данным, в КНР уже казнили причастных к делу лиц. Тем временем участники акций в Улан-Баторе требуют назвать участников схемы с монгольской стороны. Некоторые специалисты считают, что митинги закончатся сменой власти в стране.

Протесты в Монголии

Парламент Монголии проголосовал за введение режима ЧП в Улан-Баторе. Это произошло на фоне протестов. По данным казахстанского портала Zakon, демонстрации устроили против коррупции. Они проходили прямо перед Дворцом правительства. В итоге властям пришлось издать указ о силовом разгоне протестующих.

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Поводом для митингов стали сообщения о краже 6,5 миллиона тонн угля общей суммой почти на два миллиарда долларов. Якобы количество вывезенного из Монголии сырья разнится с объемом, который получил Китай, куда отправляют порядка 86% всего экспорта страны.

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По неподтвержденной информации, в Китае причастных к краже казнили. Тем временем в Улан-Батор направили списки предполагаемых участников схемы с монгольской стороны. Теперь демонстранты требуют от властей «назвать имена воров».

Посольство России в Монголии следит за ситуацией. Оно примет меры, если россиянам будет нужна помощь. Однако на данный момент им ничто не угрожает.

Акции могли спровоцировать

В Монголии не были заметны предпосылки для проблем, которые сейчас разворачиваются. Об этом «360» рассказал политолог Никита Донцов. По его словам, история с похищенным углем довольно странная, эксперты в ней разобраться пока не могут.

«Те объемы угля, которые объявлены похищенными, эквивалентны экспорту Монголии за восемь лет. Непонятно, как такие объемы могли бесследно исчезнуть. Есть ощущение, поскольку основной движущей силой протестов является молодежь, что история спровоцированная, искусственно разогретая. Молодежи могут либо просто заплатить, чтобы они устроили беспорядки, либо спровоцировать по узкой тематике, которая может не отображать ситуацию в обществе», — отметил Донцов.

Угроза революции

Независимый политолог из Таджикистана Бахтиер Саттори же уверен, что к митингам привела коррупция в стране. Он отметил, что в Монголии наступили холода — людям стало тяжелее жить. Соответственно они болезненнее воспринимают информацию о коррупции.

«Думаю, что будет революция. <…> Думаю, [беспорядки] долго длиться не будут, просто будет смена власти. Это мой прогноз. <…> Особых успехов, особых происшествий в этой стране не наблюдалось. Тихо-тихо жизнь шла, народ, миролюбивый, долго терпел такие вещи. Раз — и вырвалось, потому что несколько миллиардов долларов, украденных из нищенского бюджета страны… <…> Особенно холодной зимой, в наше время, когда все дорожает и стабильность потеряна… У людей терпение кончилось», — подчеркнул Саттори.

Он напомнил, что подобного опыта акций протестов, революций в Монголии еще не было. Это заставит руководство страны очень сильно задуматься.