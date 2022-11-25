Эксклюзив 25 ноября 2022, 13:26 Повод для подачек. Украина использует тему Крыма, чтобы разводить Запад на деньги Политолог Подлесный: Украина нападет на Крым при первой возможности Ялта / РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинский президент во время очередного интервью заявил о готовности к возвращению Крыма «невоенным путем». Директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный объяснил в разговоре с «360», что по-настоящему полуостров Украине не нужен. Просто эта тема давно стала отличным поводом выпрашивания помощи от западных союзников и новых санкций против России.

Крым нужен Западу для санкций

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает эксплуатировать тему Крыма, чтобы по-прежнему получать поддержку от западных стран. Хотя по большому счету полуостров никогда не был нужен киевскому режиму.

Реклама

Зачем Украине Крым, который никогда не был украинизирован и всегда оставался русской землей в украинском государстве? Ответ достаточно прост. Подавляющим большинством стран он официально не признан как российская территория и считается «аннексированным».

Реклама

Это дает украинцам возможность постоянно демонстрировать, что они были обижены Россией — у них отняли «золотоносный Крым»! Повод для постоянных просьб к западным странам-союзникам дать денег, войска, вооружение, дипломатическую поддержку.

Словом, украинская сторона просит дать им все для того, чтобы вернуть Крым. Но есть и обратная сторона медали: полуостров используется почти всеми западными государствами как повод для различных санкций против России в надежде сделать из нее страну-изгоя.

Все помнят, что основные проблемы на международной арене у нас начались после 2014 года, то есть после воссоединения Крыма с Россией. Именно тогда в массовом порядке Запад принялся вводить антироссийские санкции.

Украина мечтает напасть на полуостров

Украина давно бы открыто напала на Крым, просто пока у нее нет такой возможности. Но если американцы поставят свои HIMARS увеличенной дальности до 300 километров, их однозначно первым делом применят для атаки на полуостров.

Нет никаких сомнений в том, что украинцы будут пытаться вооруженным путем отбивать Крым и уже сейчас пытаются это сделать — достаточно вспомнить нападение на штаб Черноморского флота в Севастополе.

Кроме того, были многочисленные попытки диверсий, в том числе с помощью беспилотников, подготовка ВСУ специальных групп подрывников и шпионов, вербовки в свои ряды непосредственно жителей полуострова.

Поэтому нет никаких сомнений: как только появится первая же возможность нанести более ощутимый удар по Крыму, это будет сделано. К счастью, расположение полуострова не дает много шансов для успешного нападения.