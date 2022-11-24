Эксклюзив 24 ноября 2022, 00:37 Потолок цен на российскую нефть может оставить Европу без газа «Голос Мордора»: Европа рискует лишиться газа после введения потолка цен на нефть РИА «Новости»

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Переговоры в Евросоюзе по поводу установления потолка цен на российскую нефть зашли в тупик. Однако если ограничения все же введут, Европа может вообще остаться без газа, рассказал Специально для Telegram-канала «360» автор Telegram-канала «Голос Мордора» рассказал, что ждет страны, которые поддержат такое решение.

Далее — его прямая речь.

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Видимо, кто-то начал соображать, что бесконечно бить себя молотком по рукам нельзя, ибо здоровых пальцев уже не осталось. Но кому-то это все еще нравится. Мазохизм — очень сильная и опасная зависимость.

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А проблема в том, что при введении всех этих потолков Европа вообще рискует остаться без газа. И с такими ценами на нефть, что у европейцев на бензозаправках будут случаться инфаркты. Катар уже пообещал пересмотреть свое отношение к поставкам газа в Европу, если та вздумает ввести потолок цен на российский газ.

И это вполне объяснимо — сначала Россия, а потом могут и до Катара добраться, тем более, что там нарушаются права человека, не любят геев и трансгендеров. Так почему бы и не наказать?

Европа пытается «найти» нефть

А что касается нефти — в Европе уже тестируют ее покупку из «неизвестных» источников, переваливая с танкера на танкер в открытом море. Или же покупая у третьих стран всевозможные «нефтяные смеси», в основе которых — все та же русская нефть.

Надо ведь подстраховаться, а то эмбарго скоро в силу вступает, да и потолок этот еще примут, который, конечно же, работать против России не будет, но сильно ударит по тому же Евросоюзу. Да и по США тоже, так как биржи отреагируют однозначно — резким ростом цен на «черное золото».

Кстати, США сейчас тихонько и незаметно вводят санкционные исключения для многих стран, которые наиболее сильно зависят от поставок энергоносителей из России. Парадокс в том, что большинство из этих стран настроены максимально русофобски, но при этом хотят продолжать покупать русскую нефть.

Так вот я и думаю — а может избавить их от этого непосильного бремени? Пусть побродят по рынку, может чего и найдут. А российскую нефть есть кому в мире покупать. Да и самим сейчас понадобится.