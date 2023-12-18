Мир 18 декабря 2023, 14:26 Потерявшему популярность Зеленскому посоветовали разделить власть с оппозицией Politico: Зеленскому посоветовали разделить властью с оппозицией перед выборами Keystone Press Agency / Global Look Press

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Серьезное ослабление уровня поддержки президента Украины Владимира Зеленского и появление реального конкурента на вероятных выборах в лице главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного вынудит главу государства пойти на неординарные шаги и приблизить к себе оппозицию. Об этом в своей колонке для журнала Politico написал старший научный сотрудник Атлантического совета Адриан Каратницкий.

Он подчеркнул, что на фоне провала контрнаступления, усиления напряженности между политическим блоком и военными, а также из-за задержки в помощи со стороны США завел страну в тупик и сказался на рейтинге президента Владимира Зеленского.

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По данным опросов за ноябрь, о своем доверии главе государства заявили чуть более 32% респондентов. Это самое резкое падение популярности украинского лидера за все время. Не пользуется большой симпатией и партия Зеленского «Слуга народа». Шансы на потерю большинства в парламенте очень велики, если бы выборы состоялись в ближайшее время.

В условиях, когда боевые действия продолжаются, поддержка Запада сократилась, а количество добровольцев уменьшилось, Зеленскому необходимо принимать непопулярные решения о расширении мобилизации и увеличения военных расходов в ущерб социальному блоку.

Карт-бланша больше нет

Если раньше население страны выдало ему полный карт-бланш, то сейчас срок его действия закончился. Это произошло не без участия ближайших помощников Зеленского, которые в попытке остановить растущую популярность Залужного только обрушили рейтинг президента.

Это особенно важно сейчас, когда срок полномочий Зеленского подходит к концу. Но если раньше аргумент, что выборы в условиях военного положения проводить нельзя, действовал, то сейчас, на фоне разочарования избирателями он уже не выглядит сильно актуальным.

Выходом для Зеленского автор колонки назвал создание правительства национального единства, куда войдут лидеры оппозиции и гражданского общества. Это обеспечит легитимность действующей команде, сократит число распрей и увеличит круг Зеленского, к которому он прислушивается.

Примеры из истории

В качестве положительных исторических примеров Каратницкий привел премьер-министра Великобритании Уильяма Черчилля, который во время Второй мировой войны назначил своим заместителем своего главного противника — лидера лейбористов Клемента Эттли, а также в ввел в правительство лидера профсоюзов Эрнеста Бевина.

Из недавних положительных примеров схожим образом поступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, предложивший лидерам оппозиции войти в новый кабмин после нападения ХАМАС.

Автор статьи подчеркнул, что, поступив таким же образом Зеленский получит более широкий обзор на ситуацию, варианты альтернативных решений и укрепление национального единства. Но для этого ему нужно отказаться от гордыни и презрения к оппозиции и объединиться со своими бывшими противниками ради сохранения страны.

Ранее итальянское издание Antidiplomatico назвало потенциальным сменщиком президента Украины Владимира Зеленского руководителя его администрации Андрея Ермака. По словам авторов, лидеры стран Запада посчитали его самой «безопасной» альтернативой, который может сменить главу Украины в случае проведения выборов.