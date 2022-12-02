Мир 02 декабря 2022, 02:26 Посылки со взрывчаткой заполонили Испанию. Но реальной угрозы они не несут Политолог Кошкин увидел закономерность в появлении новой посылки со взрывчаткой в Испании Unsplash

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Посылку со взрывчаткой 1 декабря обнаружили в посольстве США, расположенном на улице Калле Серрано в Мадриде. Это не первый случай, когда в официальные структуры попадают опасные посылки. «360» разбирался, кто может быть причастен к этим инцидентам.

Опасные посылки

За последние два дня аналогичные посылки были отправлены в оружейную компанию Instalaza, Министерство обороны королевства и на авиабазу Торрехон-де-Ардос. 30 ноября сверток со взрывным устройство нашли в посольстве Украины в Испании. Секретарь посла Сергея Погорельцева передал неизвестный предмет коменданту, после чего бомба внутри него сработала. Комендант получил легкое ранение.

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А 24 ноября испанские правоохранители перехватили конверт, предположительно, с «пиротехническим веществом». Сверток был адресован премьер-министру страны Педро Санчесу.

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Испанские власти расследуют эти инциденты. Случаем в украинском посольстве занимается Национальная судебная коллегия Испании — она рассматривает подрыв посылки как террористический акт.

Здание дипломатической миссии США в Мадриде после обнаружения посылки оцепили, действует антитеррористический протокол. На месте работают саперы из спецподразделения Tedax, сообщил телеканал Sexta со ссылкой на полицию.

Всего лишь демонстрация

Некие силы ведут целенаправленную работу на территории одного государства. Для террористической группировки это сложная задача, но есть некоторые характерные черты, поделился с «360» заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

«И цель тут — дестабилизация ситуации в отношении дипломатических миссий в Испании. Конечно важно, кто берет за это ответственность. Пока такой информации нет. Но если какая-нибудь террористическая организация возьмет на себя ответственность за этот инцидент, тогда можно делать предположения о его причинах», — отметил эксперт.

По мнению Кошкина, рассылка взрывчатки может быть попыткой дестабилизации ситуации в Испании. В стране есть свои проблемы, свои террористические группировки, возможно, спящие. Но все происходящее — лишь демонстрация, подчеркнул политолог.

«Это демонстрация, а не реальная попытка покушения на сотрудника дипломатической миссии. Вы же знаете, что в украинском посольстве сотрудник получил легкое ранение. Все понимают, что пакеты вскрывают, они не попадают адресату», — подытожил собеседник.

Провокации против России?

В российском экспертном сообществе связали инцидент в посольстве Украины в Мадриде с недавней резолюцией Европарламента о признании России страной-спонсором терроризма. Об этом говорил политолог и журналист Юрий Светов.

«Это неплохо организованная провокация. Неспроста ее реализовали спустя недолгое время после резолюции, согласно которой Россию нужно объявить страной-террористом», — пояснил эксперт.

Светов напомнил, что Испания является членом военно-политического блока НАТО и оказывает поддержку Украине.

Дипмиссия России в Испании уже прокомментировала инциденты с пакетам со взрывчаткой. Российские дипломаты осуждают любые угрозы и террористические акты, в особенности те, что направлены на дипломатические ведомства.