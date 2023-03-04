Эксклюзив 04 марта 2023, 20:21 Украине посулили танковый завод. В идее Rheinmetall нет смысла Военный журналист Борзенко: строительство танкового завода на Украине бессмысленно YouTube

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Немецкий концерн Rheinmetall ведет переговоры с Украиной о создании нового танкового завода. Проект стоит 200 миллионов евро. Планируется, что предприятие сможет выпускать до 400 боевых машин в год. Вероятность того, что такой объект действительно появится, близка к нулю — и у этого несколько причин, заявил в беседе с «360» заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный журналист Алексей Борзенко.

Далее — его прямая речь.

Цель номер один

Идею не доведут до конца, пока это только заявление. И бессмысленная вещь, потому что такой завод, естественно, будет целью номер один для наших ракет и авиации. Где бы они ни поставили такой завод, ни начали его строить на территории Украины, конечно, мы его уничтожим.

Реально сейчас встает вопрос о строительстве так называемых вспомогательных заводов на территории Польши. Речь идет о ремонте боевой техники, о заводах, которые будут производить снаряды, на которых будут работать украинские беженцы. Это будет дешевле. Потому что их поставят перед дилеммой: или мы вас выгоняем и вы едете участвовать в боевых действиях, или будете работать на таких заводах. Естественно, они согласятся.

Serwis Rzeczypospolitej Polskiej

Производство с нуля

Дело в том, что современные танки — настолько высокотехнологичные изделия, что создать полный комплекс производства с нуля — от корпуса до последней детали — в одном месте просто невозможно.

Концерн Rheinmetall более 70–80% комплектующих заказывает на стороне, у других компаний и корпораций. Речь может идти только о так называемой отверточной сборке. Немцы сделали какие-то компоненты, переслали, а там их начинают собирать.

Заявление о танковом заводе можно рассматривать только с точки зрения интереса и попытки развернуть европейское производство в сторону помощи Украине уже не готовыми изделиями, а комплектующими.

Тогда, скажем, Германия не будет отвечать за то, что поставляет танки. Они будут говорить: мы делаем узлы, какие-то запчасти, но это не танки. То есть их в этом нельзя будет обвинить.

Заводы в Польше

С другой стороны, скорее всего, такие производства будут создавать в Польше. Потому что до Украины мы дотянемся своими ракетами. А Польша уже член НАТО.

Это, кстати, явилось одной из причин, почему Запад не хочет давать ВСУ самолеты — например, американские истребители F-16. Ведь где они будут базироваться? Если на территории Украины, мы эти аэродромы уничтожим.

United States Air Force

Значит, они будут базироваться на территории Польши, там будут ремонтироваться. И оттуда совершать боевые вылеты на Украину. Но в этой ситуации мы будет вынуждены уничтожить эти самолеты на их аэродромах, а это уже прямой конфликт с НАТО. Это то, чего альянс сейчас всячески избегает.

Поэтому [разговоры о заводе] всего лишь заявление, которое не подкрепляется никакими реальными вещами. Мы уже и так уничтожили большую часть ремонтных производств, которые есть на территории Украины: завод имени Малышева в Харькове, другие предприятия, на которых могут ремонтировать поврежденные танки и бронетехнику.

Концерн Rheinmetall прекрасно понимает, что это будут выброшенные деньги. Да, возможно, компания хочет вложиться во что-то долгое и затянутое, потому что она не может дать нужное количество танков на сегодняшний день. Но, опять же, пока это только заявление.

Строительство какого-то предприятия на территории Украины затягивает сам процесс передачи танков. Это попытка заместить одно другим. Но говорить о том, что такой завод может появиться в Польше, — реально.

Позиция американцев

Как на это могут посмотреть США? Там ведь какая ситуация была. Произошел двойной обман: американцы сказали, что дадут свои танки Abrams, а потом — давайте Leopard, а мы дадим попозже. Но они же не перегнали ни одного танка Abrams на территорию Украины, поэтому в вопросе танков они не конкуренты на всеобщем обсуждении.

U.S. Department of Defense

Сейчас стоит вопрос какой — Украина уже сформировала три корпуса для предстоящих боевых действий. То есть происходит уничтожение вновь призванных, которых перемалывают в Артемовске, перемалывают просто в труху. Там они гибнут по 600–800 человек в день.

Это просто мы не можем трупы пересчитать, все это остается там на земле. Они не увозят своих убитых и даже не всех раненых вытаскивают из зоны боевых действий. Люди массово гибнут.

И Киеву наплевать на них ровным счетом. Украинские власти не будут выплачивать компенсации семьям никакие, потому что погибшие проходят по категории «пропавшие без вести». А что там, кто там? Сдался в плен, не сдался? А он уже пару месяцев лежит в земле. Там ведь как их закапывают. Окоп, допустим. В уголке набросали, сверху накидали земли — вот и вся могила.

Поэтому американцы не хотят давать свои Abrams. Они же торгуют ими. И это очень хороший бизнес для США. Представьте, что появляются картины уничтожения Abrams на линии соприкосновения. Это какая антиреклама получается. Как и после Афганистана, где их танки спокойно талибы* жгли старыми гранатометами. Такой опыт у них был.

Поэтому я считаю, что заявление о строительстве завода несерьезно, с одной стороны, а с другой — это оттягивает решение о передаче Leopard. Даже отверточную сборку не так просто организовать. Это же не «Жигули». Там огромное количество фирм, помимо Rheinmetall, участвуют.

А этот концерн там делает, дай бог, 10–15% от танка. Но как производство перевезти на Украину? Можно ли вообще это сделать в реальности? Как поставлять запчасти, кто будет собирать? Это должны быть немцы, а они не станут учить своим технологиям украинцев, даже на этапе отверточной сборки.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.