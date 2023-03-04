Эксклюзив

04 марта 2023, 20:21

Украине посулили танковый завод. В идее Rheinmetall нет смысла

Военный журналист Борзенко: строительство танкового завода на Украине бессмысленно

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Немецкий концерн Rheinmetall ведет переговоры с Украиной о создании нового танкового завода. Проект стоит 200 миллионов евро. Планируется, что предприятие сможет выпускать до 400 боевых машин в год. Вероятность того, что такой объект действительно появится, близка к нулю — и у этого несколько причин, заявил в беседе с «360» заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный журналист Алексей Борзенко.

Далее — его прямая речь.

Цель номер один

Идею не доведут до конца, пока это только заявление. И бессмысленная вещь, потому что такой завод, естественно, будет целью номер один для наших ракет и авиации. Где бы они ни поставили такой завод, ни начали его строить на территории Украины, конечно, мы его уничтожим.

Реально сейчас встает вопрос о строительстве так называемых вспомогательных заводов на территории Польши. Речь идет о ремонте боевой техники, о заводах, которые будут производить снаряды, на которых будут работать украинские беженцы. Это будет дешевле. Потому что их поставят перед дилеммой: или мы вас выгоняем и вы едете участвовать в боевых действиях, или будете работать на таких заводах. Естественно, они согласятся.

Serwis Rzeczypospolitej Polskiej
Serwis Rzeczypospolitej Polskiej

Производство с нуля

Дело в том, что современные танки — настолько высокотехнологичные изделия, что создать полный комплекс производства с нуля — от корпуса до последней детали — в одном месте просто невозможно.

Концерн Rheinmetall более 70–80% комплектующих заказывает на стороне, у других компаний и корпораций. Речь может идти только о так называемой отверточной сборке. Немцы сделали какие-то компоненты, переслали, а там их начинают собирать.

Заявление о танковом заводе можно рассматривать только с точки зрения интереса и попытки развернуть европейское производство в сторону помощи Украине уже не готовыми изделиями, а комплектующими.

Тогда, скажем, Германия не будет отвечать за то, что поставляет танки. Они будут говорить: мы делаем узлы, какие-то запчасти, но это не танки. То есть их в этом нельзя будет обвинить.

Заводы в Польше

С другой стороны, скорее всего, такие производства будут создавать в Польше. Потому что до Украины мы дотянемся своими ракетами. А Польша уже член НАТО.

Это, кстати, явилось одной из причин, почему Запад не хочет давать ВСУ самолеты — например, американские истребители F-16. Ведь где они будут базироваться? Если на территории Украины, мы эти аэродромы уничтожим.

United States Air Force
United States Air Force

Значит, они будут базироваться на территории Польши, там будут ремонтироваться. И оттуда совершать боевые вылеты на Украину. Но в этой ситуации мы будет вынуждены уничтожить эти самолеты на их аэродромах, а это уже прямой конфликт с НАТО. Это то, чего альянс сейчас всячески избегает.

Поэтому [разговоры о заводе] всего лишь заявление, которое не подкрепляется никакими реальными вещами. Мы уже и так уничтожили большую часть ремонтных производств, которые есть на территории Украины: завод имени Малышева в Харькове, другие предприятия, на которых могут ремонтировать поврежденные танки и бронетехнику.

Концерн Rheinmetall прекрасно понимает, что это будут выброшенные деньги. Да, возможно, компания хочет вложиться во что-то долгое и затянутое, потому что она не может дать нужное количество танков на сегодняшний день. Но, опять же, пока это только заявление.

Строительство какого-то предприятия на территории Украины затягивает сам процесс передачи танков. Это попытка заместить одно другим. Но говорить о том, что такой завод может появиться в Польше, — реально.

Позиция американцев

Как на это могут посмотреть США? Там ведь какая ситуация была. Произошел двойной обман: американцы сказали, что дадут свои танки Abrams, а потом — давайте Leopard, а мы дадим попозже. Но они же не перегнали ни одного танка Abrams на территорию Украины, поэтому в вопросе танков они не конкуренты на всеобщем обсуждении.

U.S. Department of Defense
U.S. Department of Defense

Сейчас стоит вопрос какой — Украина уже сформировала три корпуса для предстоящих боевых действий. То есть происходит уничтожение вновь призванных, которых перемалывают в Артемовске, перемалывают просто в труху. Там они гибнут по 600–800 человек в день.

Это просто мы не можем трупы пересчитать, все это остается там на земле. Они не увозят своих убитых и даже не всех раненых вытаскивают из зоны боевых действий. Люди массово гибнут.

И Киеву наплевать на них ровным счетом. Украинские власти не будут выплачивать компенсации семьям никакие, потому что погибшие проходят по категории «пропавшие без вести». А что там, кто там? Сдался в плен, не сдался? А он уже пару месяцев лежит в земле. Там ведь как их закапывают. Окоп, допустим. В уголке набросали, сверху накидали земли — вот и вся могила.

Поэтому американцы не хотят давать свои Abrams. Они же торгуют ими. И это очень хороший бизнес для США. Представьте, что появляются картины уничтожения Abrams на линии соприкосновения. Это какая антиреклама получается. Как и после Афганистана, где их танки спокойно талибы* жгли старыми гранатометами. Такой опыт у них был.

Поэтому я считаю, что заявление о строительстве завода несерьезно, с одной стороны, а с другой — это оттягивает решение о передаче Leopard. Даже отверточную сборку не так просто организовать. Это же не «Жигули». Там огромное количество фирм, помимо Rheinmetall, участвуют.

А этот концерн там делает, дай бог, 10–15% от танка. Но как производство перевезти на Украину? Можно ли вообще это сделать в реальности? Как поставлять запчасти, кто будет собирать? Это должны быть немцы, а они не станут учить своим технологиям украинцев, даже на этапе отверточной сборки.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.

Германия

ВСУ

Украина

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