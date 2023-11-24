Эксклюзив 24 ноября 2023, 14:23 Трансгендеры в гостях у папы римского. Католицизм и протестантизм равно постмодернизм? Писатель Беседин: Церковь на Западе становится постмодернистской Alessandro Di Meo / Keystone Press Agency / Global Look Press

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Папа римский Франциск в честь Всемирного дня бедных провел в Ватикане обед, на который среди прочих пригласил большую группу трансгендеров. Многие из них — секс-работницы или мигранты из Латинской Америки, сообщили СМИ. Почему католическая или протестантская Церковь в своем желании быть комфортной становится все более постмодернистской, писатель Платон Беседин рассказал в колонке для «360».

Далее — прямая речь.

Папа римский Франциск пригласил на обед в Ватикан трансгендеров. Причем, по информации СМИ, проституток-трансгендеров. Римско-католическая церковь (РКЦ) организовала обед для малоимущих, и там среди прочих оказались люди, забавляющиеся со своим полом.

Уже есть ряд высказываний и комментариев на этот счет. На мой взгляд, довольно топорных, резких и грубых. Мол, папа римский в повестке, Церковь превратилась в филиал ЛГБТ-корпорации, ну и тому подобные вещи. Однако, если есть желание разобраться (а у меня оно есть), нужно подойти к данному вопросу деликатно и по возможности цельно.

Папа римский на обеде, приуроченном ко Всемирному дню бедных / Stefano Spaziani / Spaziani / Global Look Press

У нас, в России, очень любят клеймить трансгендеров. Но нельзя забывать, что есть ситуации, когда человек действительно чувствует себя не в своем теле. Ему тяжело, невыносимо, вплоть до самоубийства (а это самый страшный грех). В таких случаях принять себя довольно непросто.

Другой вопрос, что большинство (у меня нет точной статистики, но я настаиваю на такой формулировке) людей меняют пол либо из материалистических соображений, либо следуя моде. Извините за пример, но проституткам-трансгендерам платят больше, чем обычным. Ну а повестка, и правда, работает так, что трансгендерам везде дорога.

Поэтому для начала необходимо говорить о мотивации, ведь каждый случай без преувеличения индивидуален. В таком случае спрашивается, куда податься адекватному трансгендеру (понимаю, звучит странно), если он, к примеру, крещен и воспитан в католической вере?

В конце концов, не станем забывать, что душа человека, как писал Тертуллиан, по натуре своей христианка. Рано или поздно наступает момент, что даже в обезбоженном мире человек (вспоминаем тезис Ницше) хоть на миг, но устремляется к Богу или к тому, кого полагает за Него.

До папы Франциска РКЦ не принимала трансгендеров. С его появлением ситуация изменилась. В частности, ЛГБТ-людям (назовем их так) разрешили быть крестными родителями.

Честно сказать, выглядит это (я специально посмотрел несколько видео) весьма странно, если не сказать жестко, но как есть. РКЦ еще в полной мере не приняла трансгендеров, однако они уже к тому максимально близко. При этом не секрет, что гомосексуалисты вполне себе успешно действуют и служат в РКЦ. О скандалах (в том числе педофильских), полагаю, напоминать не надо. Кстати, всем рекомендую великий фильм «Голгофа», где все это показано с любопытных сторон.

Riccardo Antimiani / Keystone Press Agency / Global Look Press

Казалось бы, раз принимают уже всех, должно воцариться всеобщее братство и равноправие, восторжествовать любовь, но такого, как видим, не происходит. Скорее, наоборот.

Кстати, то, во что превращается диктат меньшинства после того, как права расширяются, перерастая в навязчивые обязательства, блестяще показал Рэй Брэдбери в книге «451 градус по Фаренгейту». Нет никакой всеобщей любви. Есть подмена первоисточника. Все, согласно Жану Бодрийяру, заменяется симуляцией и симулякром. Ровно это же происходит с Церковью.

Прошу сосредоточиться на этой мысли, потому что ключевые смыслы — фундаментальные и первоначальные — заменяются. Храм превращается в нечто вроде арт-инсталляции, а Бог прячется в гаджете, замененный удобной картинкой или, что актуальнее и точнее, чат-ботом. Об этой мысли определенно стоит подумать. Уничтожается подлинность — вот что важно.

Riccardo Antimiani / Keystone Press Agency / Global Look Press

И тогда Церковь — католическая или протестантская — говорит, что все зависит от интерпретации и от духа времени. Да, в Библии, утверждают они, сказано, что «тот, кто ляжет с мужчиной, как с женщиной…», но ведь то сказано тысячелетия назад, а сейчас изменилось время, и, возможно, стоит пересмотреть написанное.

Пересматривают. Договариваются до того, простите за банальный пример, что обсуждают пол Бога. Вообще там, где религия в современности, там всегда гендерные разговоры. Договариваются до того, что гомосексуалисты не только причащаются, но и служат в храмах.

Все зависит от точки зрения и интерпретации — примерно так размышляет, пусть и не всегда говорит, современная Церковь. Ровно то же, плюс-минус, утверждали Деррида, Барт, Фуко, Бодрийяр. Есть такая книжка с названием «Как все мы стали постмодернистами». Так вот, если проанализировать ситуацию, то Церковь становится все более постмодернистской в своем желании быть комфортной и удобной (это два несколько разных понятия).

Однако так теряются ключевые смыслы и, собственно, чистота первоисточника, в которой заключалась и главная ценность, и, что важнее всего, Спасение. Я сейчас не говорю о споре католиков и православных, а лишь о сердцевине.

В происходящем, сколько бы ни декларировалось благих целей, слишком много лукавства, слишком много подмены. Той, что в конечном счете уничтожает подлинное и спасительное. Независимо от того, верите вы в спасение или нет.