Эксклюзив 28 ноября 2022, 19:26 «Обманывают своих жителей». Поставку электроэнергии из Европы на Украину назвали невозможной Политолог Ярошенко: власти Украины обманывают жителей, обещая электроэнергию из Европы Nikola Johnny Mirkovic/Unsplash / Unsplash

Читать 360tv в

Власти Украины обманывают жителей, когда обещают наладить поставки электроэнергии из Европы, рассказал «360» руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов «ЭксПолит» Алексей Ярошенко. По его словам, подобные заявления вызывают только смех.

Реклама

Далее — прямая речь.

С одной стороны, это вызывает смех, ведь еще в сентябре украинцы сами обещали экспортировать электроэнергию в Европу, говоря, что у европейцев она закончилась и «мы готовы ее им предоставлять — нашим дорогим европейским партнерам».

Но за два месяца у европейцев электроэнергии не появилось. Тем более нет ее избытка и профицита, которым можно было бы поделиться с Украиной.

Большая часть европейской энергетики и электроэнергетики основывалась на дешевом российском газе и только примерно пятая часть — на так называемых возобновляемых источниках энергии, то есть ветре и солнце

Последние несколько десятилетий европейцы планомерно под давлением зеленых, под зеленой эгидой уничтожали свою электроэнергетику: закрывали атомные электростанции, пытались развивать ветряные и солнечные электростанции. Надо отметить, что у кого-то может найтись такое средство, которое способно остановить в Европе ветер. И что они тогда будут делать?

С другой стороны, обещания украинцам электроэнергии из Европы — конечная стадия. Они понимают, что их электроэнергия заканчивается, под «ударами возмездия» со стороны России их критически важная инфраструктура энергетического обеспечения тоже заканчивается. Жителям подконтрольных киевскому режиму частей надо что-то обещать — и они обещают.

Это невозможно, потому что в Европе электроэнергии нет. Там уже в несколько раз выросли счета за потребление электричество, поскольку все основывалось на дешевом российском газе. Они от него сами отказались. Где они возьмут альтернативные источники — большой вопрос.

Повторюсь: даже тот же ветер кое-кто может так «открутить», что в Европе его не будет совсем, и тогда их ветряные мельницы встанут. Поэтому Украина в очередной раз обманывает население.