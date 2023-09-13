Эксклюзив 13 сентября 2023, 14:29 Последствия возобладают над результатом. Радость Украины после атаки на Севастополь будет недолгой Политолог Гуреев: Украину ждут серьезные последствия за удар по Севастополю РИА «Новости»

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ВСУ нанесли ракетный удар по Севастополю с молчаливого согласия Запада. Российская система ПВО справилась с атакой: семь из 10 ракет сбили. Минобороны сделает определенные выводы из произошедшего, а последствия для Украины будут куда более серьезными, чем полученный результат. Об этом в беседе с «360» заявил политолог Данила Гуреев.

Далее — его прямая речь.

США все-таки дали добро [киевскому режиму] на использование переданных крылатых ракет. Логика была очень простая: их применение разрешено только в тех случаях, [если речь идет] о территории бывшей Украины, — это Херсонская, Запорожская области, Донецкая и Луганская народные республики.

Большую часть ракет уничтожили

Разрешение американцы дали только по этим субъектам Российской Федерации, но, как мы видим, украинская сторона выторговала удары по Крыму и Севастополю как по регионам, некогда принадлежавшим Украине.

Какие мы можем сделать выводы? Первое: российская ПВО, в общем-то, все равно одна из лучших в мире. Из 10 пущенных ракет большую часть уничтожили.

Россия, в отличие от Украины, старается не выдумывать цифры, не брать их с потолка. Какое-то количество ракет долетело. Министерство обороны действует прямо, открыто и не лжет своему населению о тех определенных неудачах, которые есть.

Украинская сторона постоянно занимается выдумыванием и заявляет о 100 сбитых ракетах из 10.

Какое-то количество ракет, конечно, пропустили. Неприятно — будем откровенны и не станем лукавить. Но это не столь критично, как могло бы оказаться.

Украину ждут серьезные издержки

В любом случае те издержки, которые понесет Украина за [атаку], превысят полученный ей результат. [Последствия] нанесенных ударов по инфраструктуре порта восстановят довольно легко и в течение короткого времени.

Думаю, Минобороны сделает определенные выводы. Крым и особенно Севастополь еще сильнее прикроют с земли, чем было до этого, системами ПВО. Для Украины, в общем-то, это не самая хорошая новость.

Да, поврежденные участки [есть], но Российская Федерация, как указывал президент [Владимир Путин], будет отвечать на подобное симметрично и в еще большем масштабе. В ближайшей перспективе, думаю, мы с вами увидим, что ответные меры России не заставят себя долго ждать.

Те удары возмездия, которые мы будем наносить за Севастополь, останутся с Украиной до конца ее существования. Это стоит понимать.

Просчет США

С точки зрения геополитики, здесь есть определенный просчет со стороны американцев и Великобритании. Эти удары не то что втягивают [эти страны] в прямой конфликт — до этого не дойдет. Но США ходят по очень тонкому льду, понимая, что дальнейшая эскалация приведет к увеличению ответных мер со стороны России.

Сегодня мы видим, что действия Российской Федерации против Соединенных Штатов и Великобритании будут носить не военный характер, а геополитический. Это коснется расширения БРИКС и антиамериканского, антиглобалистского настроя в мире, тех точек, где позиции США наиболее уязвимы.

В любом случае американцев и британцев ждет определенное возмездие — не такое, как Украину, а геополитическое и информационное.