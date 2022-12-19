Эксклюзив 19 декабря 2022, 13:33 Последствия антироссийских санкций «выстрелят» по Европе летом. Но отменять блокаду не станут 🤦 Политолог Светов: протесты европейцев не повлияют на позицию властей ЕС Telegram

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Европейцы бунтуют против НАТО и поставок оружия на Украину — на днях митинги прошли в Италии и Франции. Тем не менее этого недостаточно, чтобы ЕС изменил политику. Политолог и журналист Юрий Светов в разговоре с «360» отметил, что Европа спокойно переживет нынешнюю зиму, но летом последствия антироссийских санкций проявятся в полной мере. Однако власти Евросоюза об этом не думают и готовят новый крестовый поход — теперь на Китай.

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Далее — прямая речь.

Перемен в Европе не будет

Трудно сказать, кто именно выступал инициатором демонстраций. В той же Италии движение против НАТО существует много лет. Дело в том, что в стране довольно много американских баз, которые очень раздражали местное население.

Задолго до конфликта на Украине итальянцы проводили митинги и требовали, чтобы из страны убрали полигоны Североатлантического блока. А сейчас, когда через Италию активно проходит поставка вооружений на Украину, это тем более не нравится людям.

Видимо, есть какие-то партии, которые собирают людей, чтобы выходить на акции протеста. Однако это не те политические силы, что находятся у власти, их влияние в европейском обществе не слишком-то велико.

Нельзя сказать, что толчком для митингов послужила ухудшающаяся экономическая ситуация. Число участников митингов невелико — СМИ говорят, что там было порядка тысячи человек, причем на самом деле могло быть и меньше.

Почему-то у нас в обществе живет убеждение, что в Европе вот-вот поднимется волна протестов, которая заставит правительства стран ЕС пересмотреть свое отношение к санкциям и помощи Украине. Этого не будет.

Символом того, что перемен не произойдет, стали слова министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок: «Чтобы там избиратели ни говорили, мы будем помогать Украине!» Поэтому все эти митинги-протесты пройдут и забудутся.

Последствия санкций проявятся летом

Специалисты утверждают, что потери европейской экономики из-за отказа от российских энергоносителей составляют триллион евро. Это достаточно большая сумма, однако ЕС — серьезное экономическое объединение, туда входят богатые страны, и пока они справляются.

Есть важное обстоятельство: в руках властей Европейского союза есть печатный станок. Поэтому они могут печатать евро, как американцы печатают доллары, и заливать ими свои проблемы.

Та же самая Германия выдает какую-то компенсацию промышленникам, выплачивает какие-то пособия обычным людям, чтобы возместить расходы на стремительно дорожающие коммунальное обслуживание и энергоносители.

Эту зиму европейцы спокойно переживут. Все глубинные проблемы проявятся к лету следующего года. Главный вопрос, вызывающий опасения: что будет с промышленностью — уйдет ли она в Соединенные Штаты или сохранится ли в Европе?

Кроме того, бизнес понес огромные потери, когда крупные корпорации ушли из России и прекратили совместные проекты. Неясно, вернут ли им потерянные деньги государство или страховщики либо придется просто все списать как убытки. Если компенсаций не будет, это здорово скажется на их конкурентоспособности.

Сегодня уже звучат призывы готовиться применить санкции к Китаю. Тот же канцлер Германии Олаф Шольц говорит не только о том, как замечательно, что они перестали получать российские энергоносители, но и как важно теперь ликвидировать зависимость от китайцев в плане торговли. Вот это будет серьезно.