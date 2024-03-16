Эксклюзив 16 марта 2024, 21:54 Последняя надежда испугать Россию Блогер «Голос Мордора»: деньги и оружие Запада на нуле, надежда на запугивание РИА «Новости»

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Рассуждения и громкие заявления относительно отправки военных западных стран на Украину имеют только одну причину — реальных инструментов для поддержки Киева практически нет. И деньги тут положение не сильно изменят: купить на них оружие можно, но с его производством в Европе тоже есть проблемы, которые в нынешних условиях фактически не решаемы. Такое мнение в колонке для Telegram-канала «360» выразил автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — его прямая речь.

Очень интересное заявление сделал официальный представитель Пентагона Джон Кирби. Он сказал, что размещение своих войск на Украине — суверенное дело стран — членов НАТО.

С одной стороны, кажется, что Кирби дал отмашку на ввод какого-нибудь контингента каких-то стран НАТО на Украину. Только вот к Североатлантическому альянсу это не будет иметь никакого отношения. То есть о пятой статье устава НАТО о коллективной обороне, да и вообще обо всех основополагающих принципах блока те страны, которые собираются ввести контингент на Украину, должны просто забыть. Все на собственный страх и риск.

А теперь интересно посмотреть, кто больше всего говорит об этой идее и поддерживает ее. Несмотря на то, что исходит она от Эммануэля Макрона, Франция свои войска вводить не будет. По двум причинам — не такие там идиоты среди военных, чтобы вступать в войну с Россией, да и вводить, собственно, нечего.

Маню может сколько угодно манипулировать этой идеей, но во Франции все решает не он один. И военные могут просто и спокойно разъяснить ему, что делать этого не стоит ни при каких условиях. Одно дело — воевать, будучи «в отпуске», но совсем другое — идти под своими флагами в открытую против России.

Кто поддержал эту идею? По большому счету, только страны Балтии — Эстония, Латвия. Причем президент Латвии Ринкевич вообще громогласно заявил, что Россия должна быть разрушена.

Сильно, конечно, но пусть посмотрит на свою Ригу, в которой и без войны бомбить уже совершенно нечего. И так воронки на дорогах, как от бомб, и руины исторических зданий. Литва, кстати, вроде бы ничего не заявляла.

Кое-кто поддержал идею Макрона «на полшишечки» — например, поляки и финны. Что касается последних, то они просто петушатся, а вот поляки на самом деле могут ввести войска. Но только тогда, когда с Украиной будет покончено. Вовсе не для того, чтобы вступить в схватку с Россией, а с конкретными территориальными целями.

Получается, что реально отправить войска на Украину готовы только Эстония и Латвия. И им четко сказали, что при этом не будет никакого «зонтика НАТО». То есть получится, что эти две могучие державы создадут «коалицию», как сейчас модно, и пойдут воевать против русских.

Что из этого получится — долго гадать не нужно. И понятно, что руководство этих стран отбито на всю голову, но огромное количество простых людей все прекрасно понимают и вряд ли рады такой идее.

Да и военные осознают, что им приказывают совершить массовое самоубийство. Если не все, то какая-то значимая часть точно. И тут не поможет даже статус некоего «полицейского контингента» для поддержания порядка.

Понятно, что Западу очень хочется продлить конфликт на Украине. Там понимают, что Украина не победит, но надеются хотя бы ослабить Россию по максимуму.

Но инструментов для поддержки Украины практически не осталось. Не помогут даже деньги, потому что на них нужно купить оружие, а с его производством есть проблемы из-за доступа оборонной промышленности Европы к сырью. И в нынешних условиях эта проблема не решаема.

Так почему бы не попробовать психологическое оружие? А разговоры о вводе войск являются именно им. Последняя надежда испугать Россию.

Как вы думаете? Получится?