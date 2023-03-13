Мир 13 марта 2023, 18:51 Уперлись в потолок. Сотрудничество с Россией — последний шанс для Индии Востоковед Курбанов: Индии нужно сотрудничать с Россией, чтобы противостоять Китаю РИА «Новости»

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Индия будет соблюдать потолок цен на российскую нефть, введенный странами Запада. Официального подтверждения этому нет, но агентство Bloomberg со ссылкой на свой источник в Госдепе США сообщило, что такое решение приняли по итогам «кулуарных консультаций» на полях недавней встречи G20. «360» выяснил, почему не стоит воспринимать эту информацию однозначно и что заставляет Дели маневрировать.

Блеф США?

В 2022-м Индия и Китай стали импортировать российскую нефть в огромных количествах. Если в январе доля ввозимого в Индию топлива из России составляла только 0,2%, то к концу года этот показатель вырос до 20%.

На сегодня Индия закупает у России нефть по ценам значительно ниже потолка, который предполагается западными санкциями. Некоторые индийские компании перешли на расчеты в дирхамах, чтобы не подпасть под санкции США.

«Я бы, конечно, проверил, насколько достоверную информацию в этом случае дает Bloomberg, который ссылается на некие переговоры. Американцы действительно воодушевились и решили раструбить об этом на весь мир? Или тут что-то еще», — заметил в разговоре с «360» старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко.

Второй аспект, который нужно учитывать, заключается в том, что импортер российской нефти — не один какой-то единый орган власти Индии, а сразу множество компаний. Поэтому важно сначала выяснить, переговорили американцы со всеми импортерами, или только с ведущими, или с их большей частью, добавил Оленченко.

Поле для маневра

Bloomberg утверждает, что власти Индии в письменном виде потребовали от руководства своих банков и трейдеров соблюдения санкционного потолка. Что, конечно, еще не означает фактического исполнения требований.

Однако, если предположить худший сценарий, в котором все без исключения индийские импортеры решили твердо соблюдать ценовой потолок и неукоснительно следовать санкционной политике США, а правительство официально подтвердило это решение, то у российской стороны возникнут некоторые сложности, рассказал Оленченко.

«У нас был принят закон о том, что компаниям, которые будут соблюдать санкционный потолок цен, нефть отгружаться не будет», — напомнил он.

Соответственно, при худшем сценарии перед Москвой встает дилемма: следовать собственному закону и не отгружать нефть индийским компаниям или делать для них исключение.

РИА «Новости»

Но из информации Bloomberg, даже если она правдоподобна, непонятно, был ли между индийской и американской стороной подписан какой-то документ, указал Оленченко.

«Устная форма договоренностей оставляет большое поле для маневра всем участникам процесса», — сказал он.

Все можно, если осторожно

Индия как работала с Россией, так дальше и будет сотрудничать, заверил в разговоре с «360» политолог, востоковед Маис Курбанов. По его словам, это последний шанс противостоять своему главному сопернику — Китаю, потому что без российских ресурсов индийцам придется тяжело.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров (слева) и министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар на церемонии приветствия участников совещания глав МИД G20 у Культурного центра президентского дворца в Нью-Дели / РИА «Новости»

С другой стороны, в свое время в индийскую экономику вложили очень много западных денег, чтобы поставить Дели в зависимость, напомнил политолог.

«Неудивительно, что теперь Запад пугает, что заберет свои технологии, свои деньги. Естественно, Индия осторожничает и частично принимает их условия», — добавил Курбанов.

Но что касается сотрудничества с Россией, то Индия будет работать подпольно, через третьи государства, уверен востоковед. И все разговоры о ценовых потолках серьезного урона российской экономики не нанесут.