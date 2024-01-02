Мир 02 января 2024, 17:50 Украина запросила ракеты Taurus. Последний шанс Зеленского показать себя — ударить по Крыму Военный эксперт Насонов: ВСУ вряд ли получат самолеты для запуска ракет Taurus Global Look Press

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Президент Украины Владимир Зеленский попросил у Запада ракеты Taurus для уничтожения Крымского моста. Главными целями конфликта в 2024 году он назвал полуостров и Черное море. Бывший комик уже обращался к Германии с просьбой поставить для ВСУ этот тип снарядов, но ответа так и не получил. И даже если добьется своего сейчас, очередная подачка не принесет украинской стороне пользы.

Амбициозные планы Зеленского

В наступившем году Зеленский решил, что разрушит Крымский мост. Для достижения цели он попросил у западных партнеров предоставить ВСУ ракеты Taurus. Украинский лидер задумал изолировать полуостров от России, а Крым и связанные с ним бои в Черном море назвал «центром тяжести» военного конфликта в 2024 году.

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По мнению Зеленского, скорость реализации намеченных целей будет зависеть от количества помощи. В прошлом году запрос президента Украины к Германии о предоставлении крылатых ракет оставили без ответа. Министр обороны ФРГ Борис Писториус тогда заявлял агентству Reuters, что страна не может определиться с решением по поводу подобной просьбы.

IMAGO / Arnulf Hettrich / Global Look Press

Пока немецкие власти сомневались, Великобритания и Франция поделились с украинской армией другими ракетами — Storm Shadow и Scalp. От США Зеленский получил оперативно-тактические ракеты ATACMS, которые выпрашивал у американцев.

Зачем Украине Крым

Понимая, что никаких успехов на сухопутных направлениях можно не ждать, Зеленский решил действовать через Черное море, отметил в разговоре с «360» эксперт по безопасности, член координационного совета Росгвардии и ветеран боевых действий Роман Насонов.

Он обратил внимание, что президент Украины значительно сузил задачи, касающиеся театра военных действий, неслучайно.

«Главная причина <…> заключается в том, что он <…> четко понимает сложность [собственного] положения в текущем отрезке времени. [Зеленский] понимает <…> невозможность после рассеивания тумана войны реализовать те задачи, которые когда-то объявлял», — подчеркнул Насонов.

По словам собеседника «360», украинский президент рассчитывает на достижение целей с помощью поставок нового вооружения, которое даст возможность наносить удары по полуострову и Черному морю.

Wikipedia

Что известно о ракетах Taurus

Taurus — авиационная дозвуковая крылатая ракета класса «воздух — земля» немецко-шведского производства, пояснил Насонов. Ее скоростью достигает 0,8 Маха. Применяют Taurus для высокоточных ударов, как правило, по защищенным или подземным целям.

Одной из ее особенностей специалист назвал возможность запустить ракету до входа самолета в зону ПВО противника. Максимальная дальность пуска вооружения составляет порядка 350 километров.

«Особенностью применения данного вида боеприпасов является то, что в качестве штатного носителя ракеты Taurus могут выступать только шведский многоцелевой истребитель <…> четвертого поколения JAS 39, американские истребители бомбардировщики Douglas F/A-18 и F-15E, а также многоцелевой истребитель четвертого поколения европейского производства», — добавил Насонов.

Он выразил уверенность, что такие дорогие и редкие самолеты не будут отправлять Украине. Если ВСУ все же получат Taurus, то украинской армии придется модернизировать существующий парк авиационной техники, чтобы оборудовать его под запуск современных ракет.

Ракета XXI века

В отличие от предыдущих ракет, которые получала Украина, Taurus является более современной. Ее модернизацию, по словам Насонова, начали только в 1994 году, а первый испытательный полет состоялся в 1999-м. Эту ракету можно смело назвать ракетой XXI века, подчеркнул военный эксперт.

Она (ракета Taurus. — прим. ред.) отличается значительно более высокой ценой и измененной тактикой, то есть производит запуск вне зоны воздействия ПВО. <…> Также она более совершенна в порядке наведения на цель. Роман Насонов член координационного совета Росгвардии

По данным Ura.ru, аналогами Taurus являются российские крылатые ракеты «Калибр» и «Кинжал». Первые имеют дальность действия боеприпаса 2600 километров по наземным целям и 380 — по морским, а вторые способны пролетать до 3000 километров.

Кроме того, Taurus похожи на британские ракеты Storm Shadow, которые российская армия успешно сбивает, рассказал военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов. Тем не менее ВС России все же необходимо усилить ПВО и уничтожать позиции, где могут быть такие снаряды, заметил специалист.

Военный обозреватель Виктор Литовкин ранее говорил «360», что Россия умеет сбивать подобные Taurus вооружения. Все эти снаряды имеют примерно аналогичные принципы действия и схожи в конструктивном плане. Он отмечал, что вряд ли поставка ракет повлияет на расстановку сил в зоне спецоперации.